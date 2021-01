Togo: Ne pas lâcher prise, c'est le moment !

Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel ou solution hydro alcoolique, respecter la distanciation sociale d'au moins un mètre, éternuer dans le coude de son bras ou dans un mouchoir à usage unique, porter le masque et éviter de se serrer les mains, ce sont là des mesures barrières éditées par e gouvernement togolais et auxquelles sont venues s'ajouter celle du couvre-feu à partir de 22 ou encore 23 heures jusqu'à 5 heures du matin, selon les jours jusqu'au 03 Janvier 2021 sont de mise et doivent continuer par régenter le quotidien des filles et fils du 228.

C'est du moins ce que l'on peut souhaiter pour les Togolais en ce début d'année afin d'éviter de se laisser aller en cette période de célébration du passage en une nouvelle année, à la contamination au mal de l'année 2020, la Covid-19.

Pour comprendre au mieux toutes ces mesures, il y a lieu de se référer au fait que la vigilance qui a rythmée la vie des populations depuis l'éclatement de cette crise sanitaire est en train de prendre un coup, mieux, c'est dernières sont en train de baisser la garde quant à l'observation des mesures barrières, et donc augmentant ainsi malheureusement les chances de contamination.

Autre facteur de risque au cours de cette période des fêtes peut être les festivités en groupe au sein des communautés et entre amis qui peuvent faciliter la propagation accélérée du virus.

Il y a lieu dès lors, à travers ces quelques lignes, d'inviter une nouvelle fois les lecteurs et tous les Togolais à un strict respect des mesures barrières pour porter un coup à la chaine de propagation et permettre aux Togolais à la sortie de cette période des fêtes de se retrouver bien en forme pour vaquer à leurs activités. Il y va de l'intérêt de l'économie togolaise qui a besoin des bras valides de tous ses filles et fils pour le développement tant souhaité.