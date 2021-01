Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - Le Président annonce le bitumage de 1 313 km de routes et la construction de 33 ponts et échangeurs en 2021

Le Président de la République Alassane Ouattara a, au cours de son message à la nation le 31 décembre 2020 à Abidjan, annoncé l'intensification des travaux d'infrastructures routières, avec un minimum de 1 313 km de routes à bitumer et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs, pour 2021.

« L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum de 1 313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs.», a indiqué Alassane Ouattara.

Selon le Chef de l'Etat, en 2020, malgré les restrictions sanitaires dues à la Covid-19, plusieurs nouvelles routes bitumées ont été achevées sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les routes Tiébissou - Didiévi, Boundiali - Odiénné, Odienné - Gbélégban, Ferké - Kong, Agboville - Céchi, Bouna - Doropo - Frontière du Burkina Faso, Divo - Guitry - Côtière, et Danané - Frontière de la Guinée.

En outre, Alassane Ouattara a souligné que de nombreux projets structurants ont été initiés pour le développement des ports d'Abidjan et de San Pedro, en vue d'améliorer leur compétitivité. Il a rappelé, la construction d'un nouveau Terminal céréalier au Port Autonome d'Abidjan. Cette infrastructure « permettra d'accroître considérablement la capacité de stockage et d'apporter une solution durable à la problématique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région », a- t-il soutenu.