Angola: Le Président angolais s'attend à une reprise économique en 2021

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé jeudi l'espoir que l'année 2021 sera la reprise économique et la levée des clôtures sanitaires.

Dans son message de fin d'année adressé aux Angolais, le Chef de l'Etat espère également que 2021 sera une année pour la reprise des vols commerciaux internationaux de passagers, la réouverture et la revitalisation du tourisme, le retour aux activités sportives et culturelles avec la présence du public, l'année des conférences en présentiel au niveau national et international.

"Cette nouvelle année sera également une année de dur labeur, au cours de laquelle nous travaillerons tous avec plus de détermination, de manière plus désintéressée et organisée, pour obtenir de meilleurs résultats dans ce que nous nous efforçons de faire", a déclaré le Président de la République.

«Nous allons y parvenir», a admis João Lourenço, réitérant la nécessité d'observer toutes les précautions recommandées, «afin de ne pas revenir à une situation pire que celle dans laquelle nous vivons actuellement».

Le titulaire du pouvoir exécutif a laissé un mot de consolation et de réconfort aux Angolais qui ont perdu des êtres chers tout au long de l'année à cause de la maladie, des accidents de la route, d'homicides, des violences domestiques ou de toute autre cause de décès.

Il a également adressé un mot de réconfort et des vœux de rétablissements rapides aux Angolais hospitalisés et aux prisonniers, car ils sont dans un état qui les empêche de passer cette période festive en famille.

Dans le message du nouvel an, João Lourenço a remercié, pour le «grand sens des responsabilités et l'esprit de mission manifestés» par les militaires cantonnés ou en mission, les policiers et pompiers, le personnel médical et paramédical, les travailleurs des plates-formes du secteur pétrole, les pilotes des compagnies aériennes et tous les autres professionnels qui, en raison de leur devoir, sont empêchés de partager cette période de Noël avec leurs familles.

Il a aussi encouragé les Angolais qui, en raison de la situation créée par la pandémie de Covid-19, ont perdu des affaires, ont vu leur entreprise fermer ou perdu leur emploi.

D'après le Chef de l'État angolais, l'année 2021 sera une meilleure année, «l'année de la reprise de nos projets de vie personnelle, familiale et professionnelle».

Quant à 2020, il a estimé que «ce n'était pas bon, ce n'était généreux envers personne. Ce fut une année de grandes souffrances, qui ont endommagé la vie familiale et professionnelle de chacun sans exception, endommagé les économies de tous les pays, apporté douleur et deuil à des milliers de familles dans le monde ».

Pour cette raison, a poursuivi le Chef de l'Etat, "nous aimerions vraiment que ce ne soit pas seulement l'année 2020 qui soit laissée pour compte, mais que la pandémie du Covid-19 commence aussi à appartenir au passé à partir d'aujourd'hui".

Le Président João Lourenço a estimé que "ce ne sera pas dans les prochains jours" que l'humanité sera déjà protégée contre ce virus - SRAS COV 2, "peut-être dans quelques mois ou même plus, avec l'utilisation massive et gratuite du vaccin produit par les célèbre laboratoires mondiaux ».

Il a réitéré l'appel au maintien strict des mesures de biosécurité, à la distance sociale, à l'utilisation permanente et correcte du masque, à une hygiène constante des mains, en évitant les foules, les fêtes et autres, jusqu'à ce qu'une partie considérable de la population soit vaccinée.

«Une lueur d'espoir est déjà visible à l'horizon, mais ce n'est pas le moment de se détendre. L'année 2021 nous apporte le vaccin tant attendu, mais il ne sera efficace que si, dans le même temps, nous sommes capables de maintenir nombre des bonnes habitudes que la pandémie nous a amenées à pratiquer avec un plus grand sens des responsabilités », a-t-il déclaré.

En son nom propre, de sa famille et de l'Exécutif angolais, le Président de la République a souhaité «de joyeuses fêtes et une nouvelle année prospère» aux familles angolaises, en Angola et dans la diaspora, et à tous ceux qui, n'étant pas Angolais, «partagent avec nous »les bons et les mauvais moments dans le quotidien.

