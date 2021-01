Angola: Le Président angolais félicite son homologue cubain

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé jeudi un message à son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, à l'occasion du 62e anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine, qui est célébré le 1er janvier.

Dans sa missive, le Chef de l'Etat angolais exprime sa conviction que "les relations entre l'Angola et Cuba continueront de s'approfondir sur la base de principes et de valeurs communs de solidarité, de justice et de liberté pour les peuples".

João Lourenço estime également que «les objectifs de progrès et de bien-être de la population des pays respectifs» seront atteints.

Selon une note du Secrétariat de presse du Président de la République, João Lourenço a encore salué le courage et la détermination du peuple cubain et a déclaré que, grâce à ce courage et à cette détermination, il «pourra surmonter, avec son ingéniosité reconnue, les obstacles auxquels il a été confronté tout au long de son histoire ».

