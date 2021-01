Sénégal: Insertion et participation des femmes et des jeunes dans le développement du pays - La DER/Fj a pu soutenir plus de 105 mille jeunes et femmes porteurs de projets selon Macky Sall

Comme à l'accoutumée, le président de la République a prononcé son discours de fin d'année ce 31 décembre à 20 heures au palais présidentiel. Macky Sall confie, en ce qui concerne l'emploi dans le pays, que les 443 fermes agricoles « Natangué » pour les jeunes, occupent aujourd'hui plus de 39 mille 500 acteurs. Il a également souligné que la Der/Fj a pu soutenir plus de 105 mille jeunes et femmes porteurs de projets dans des domaines aussi divers que l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'élevage, la transformation de produits locaux, le numérique entre autres.

L'aménagement des agropoles se poursuit. C'est une affirmation du président de la République qui s'adressait à la population sénégalaise à l'occasion de la fin d'année. Selon Macky Sall, les 443 fermes agricoles « Natangué » pour les jeunes, occupent aujourd'hui plus de 39 mille 500 acteurs confortant l'agriculture ainsi que l'élevage et la pêche comme sources nourricières et pourvoyeuses d'activités génératrices de revenus.

Le chef de l'Etat confie dans la foulée que l'emploi et l'auto-emploi des femmes et de jeunes restent une priorité élevée du gouvernement. Parce que, soutient-il, les femmes et les jeunes sont les forces motrices et le cœur battant de la Nation. C'est pourquoi, le numéro un sénégalais dit tenir particulièrement à ce que tous les programmes qui leurs sont dédiés soient toujours mis en œuvre dans l'équité territoriale, suivant des modalités souples, allégées et adaptées à leurs besoins.

« La Der/Fj a pu soutenir plus de 105 mille jeunes et femmes porteurs de projets »

C'est ainsi, se réjouit le président Sall, qu'après deux années de plein exercice, la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a pu soutenir plus de 105 mille jeunes et femmes porteurs de projets dans des domaines aussi divers que l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'élevage, la transformation de produits locaux, le numérique entre autres.

Ces acquis probants financés par l'Etat sur un budget initial de 30 milliards de francs Cfa « nous ont valus », selon Macky Sall, « la confiance des partenaires qui nous accompagnent désormais dans le Programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) d'un montant de 74 milliards Cfa sur la période 2020-2022 ».

A l'en croire, le Pavie qui est logé à la Der/Fj, permettra entre autres, de financer plus de 14 mille initiatives entrepreneuriales, générer et consolider environs 65 mille emplois directs et 89 mille emplois indirects et de former enfin, plus de 27 mille entrepreneurs.

Pour lui, d'autres mécanismes sont aussi consacrés à l'entreprenariat, l'auto-emploi et la formation. Il s'agit notamment, d'après le chef de l'Etat, du Fonds national de la microfinance, du Programme de formation école/entreprise et des Centres de formation professionnelle et technique dont 15 seront réceptionnés en 2021.

De même, soutient le président de la République enfin, pour soutenir l'employabilité des jeunes, l'intégralité des ressources tirées de la contribution forfaitaires à la charge de l'employeur, sert à financer la filière de la formation professionnelle et de l'apprentissage aux métiers à travers le 3FPT.

Bassirou MBAYE