Sénégal: Agriculture - Une contribution au PIB en constante évolution depuis 2012

Dès son accession à la magistrature suprême, le Président Macky Sall a érigé l'agriculture en priorité pour en faire un moteur de la croissance. Huit ans après, les résultats ont été au rendez-vous dans le sous-secteur qui occupe une place de plus en plus importante dans le Pib. Malgré les défis nombreux, l'horticulture a connu un bond qualitatif, de même que la production rizicole et des autres céréales.

Une phrase lapidaire résume toute la place que l'agriculture occupe dans l'économie sénégalaise : « quand l'agriculture va, tout va ». C'est conscient de son poids que le Président de la République, Macky Sall, dès son accession au pouvoir en 2012, a décidé de placer le secteur au cœur de sa stratégie de développement qu'est le Plan Sénégal émergent (Pse), initié en 2014 pour placer le pays sur les rampes de l'émergence à l'horizon 2035. Comment laisser en rade ce moteur de croissance qui abrite plus de 60 % de la population sénégalaise ? Le défi principal a été d'augmenter la productivité et la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, mais surtout éradiquer la pauvreté et moderniser le secteur pour espérer une transformation du Sénégal.

Et pour donner le la, le Chef de l'Etat avait déclaré, le 27 septembre 2015 à New York, au moment de recevoir une distinction de la Fao primant le Sénégal pour l'atteinte du premier Ojectif du Millénaire pour le développement (réduction de moitité des personnes victimes de la faim) : « je ne ménagerai aucun effort pour que notre agriculture soit plus compétitive et la sécurité alimentaire de nos populations renforcée ».

Joignant le geste à la parole, l'Etat s'est fixé cinq axes stratégiques majeurs dont « l'atteinte d'une productivité développante ». Et dès 2012, il a décidé de consacrer 2000 milliards de FCfa au sous-secteur de l'agriculture entre 2012 et 2019. A l'arrivée, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un document de la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa), la place de l'agriculture dans l'économie sénégalaise est allée crescendo. Contribuant à hauteur de 7,5 % au produit intérieur brut en 2011, la part du sous-secteur est passée en 2012 à 8,4 % pour ne plus descendre en deçà des 8 %. En 2013, elle est de 8,3 %, se situeà 8,0 % en 2014, atteint 8,7 % en 2015 pour ensuite fléchir faiblement à 8,5 % en 2016 avant de bondir sensiblement à9,2 % en 2017, puis à 9,5 % en 2018 et poursuivre sa tendance haussière en 2019 avec 9,6 %. On voit que le secteur primaire doit son dynamisme aux bonnes performances du sous-secteur de l'agriculture dont la part était de 56,3 % en 2011, puis 60,0 % en 2012, ensuite 59,3 % en 2013. En 2014, la contribution de l'agriculture au secteur primaire a été de 59,7 % avant de connaître une hausse de 62,6 % en 2015. En 2016, cette part passe à 61,6%, puis elle croît constamment avec 64,3 % en 2017, puis 65,6 % en 2018 et 66,2 % en 2019, selon la Dapsa.

En termes de valeur ajoutée, l'agriculture, qui avait généré 646,5 milliards de FCfa en 2011, s'est inscrite sur une tendance haussière très forte avec 757,0 milliards de FCfa en 2012, 762,8 milliards de FCfa en 2013. En 2014, le sous-secteur génère 780,4 milliards de FCfa et atteint 904,9 milliards de FCfa en 2015, puis 939,1 milliards de FCfa en 2016. La contribution culmine à 1261,7 milliards en 2019, après ses performances de 1093,2 milliards de FCfa en 2017 et 1204,8 milliards de FCfa en 2018. Au vu de ces résultats, cela va sans dire que la contribution de l'agriculture dans les exportations est satisfaisante. Les exportations agricoles s'affichaient à 133,36 milliards de FCfa en 2018 avant de réaliser un saut qualitatif à 217,60 milliards de FCfa l'année dernière. Selon la Dapsa, le sous-secteur (production végétale) a vu sa valeur dans les exportations (constituées essentiellement d'arachide, de mangue, de haricot vert, de tourteaux) évoluer de 5 % en 2018 à 7 % en 2019.

On ne saurait parler de bonne dynamique sans mentionner la réussite de la mise en œuvre du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas), le volet agricole du Pse qui vise à rendre le secteur agricole compétitif, diversifié et durable. C'est le passage obligé pour s'affranchir de la monoculture de l'arachide, qui reste toujours une filière performante et à haute intensité de main-d'œuvre. La production arachidière cette année est attendue à 1,4 million de tonnes à la faveur d'une excellente pluviométrie.

Selon la Direction de l'Agriculture, le Pracas « a permis de maintenir la dynamique croissante de l'agriculture sénégalaise pour les filières prioritaires ciblées et les cultures de diversification ». Sa phase I a mis l'accent sur les filières riz, arachide, oignon, fruits et légumes de contre-saison. Avec le Pracas, de 2014 à nos jours, la valeur ajoutée du sous-secteur agricole a atteint en moyenne 60,67 % de la valeur ajoutée du secteur primaire, alors qu'elle était de 51,66 % sur la période 2007-2011. Selon la Douane, le Sénégal, grand consommateur de riz, a consacré 444,5 milliards de FCfa pour importer cette céréale entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 pour 2,118 millions de tonnes entrées au port de Dakar. Une véritable saignée de devises que le régime de Macky Sall a décidé d'inverser en réalisant l'autosuffisance en riz. C'est dire que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, priorité des autorités étatiques, procure à notre économie une bouffée d'oxygène salutaire car permettant de réduire sensiblement le déficit commercial. Et selon le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, ce pari est gagné. « En 2012, le Sénégal produisait 400.000 tonnes de riz paddy ; en 2020, on attend une production de 1,4 million de tonnes, soit un million de tonnes de plus. On peut dire qu'on n'a pas atteint numériquement l'autosuffisance en riz, mais (... .) en matière de riz entier, le Sénégal est autosuffisant », a déclaré, le 27 novembre dernier, le ministre, lors du vote du budget de son département. Ainsi, notre pays a produit 1,6 million de tonnes de paddy en 2017, soit 1,08 million de tonnes de riz blanc.Si les prévisions se confirment, les objectifs du Pracas pour l'année 2020 seront réalisés à 90,74 %, soit une production de 1.451.840 tonnes. Sous Macky Sall, la moyenne de la production rizicole s'établit à 904.690 tonnes de 2012 à 2020 contre 531.316 tonnes avant la deuxième alternance.

L'autre motif de satisfaction des politiques agricoles, c'est le développement de l'horticulture grâce à une stratégie d'investissement dans des produits hautement stratégiques dont les fruits et légumes et les filières prioritaires. La production cumulée en fruits et légumes a épousé une progression régulière avec un taux de croissance annuel moyen de 5 à 10 %, passant de 905.000 tonnes en 2012 à 1.624.456 tonnes en 2019, soit une augmentation de 719.456 tonnes (+79,49 %), selon la Direction de l'horticulture. Là aussi, c'est la balance commerciale qui s'en sort mieux, puisque cette production horticole permet au Sénégal d'assurer une couverture/approvisionnement des besoins du marché national pendant huit mois et 15 jours en 2019 alors que notre pays était en dépendance presque totale en pomme de terre importée par exemple, en 2011. La valeur de la production horticole de 2019, qui est de 1.624.456 tonnes) est évaluée à 251.442.596.000 FCfa. Les exportations horticoles (essentiellement composées de mangue, haricot vert, maïs doux, melon pastèque), en hausse, sont passées de 56.778 tonnes en 2012 à 122.184 tonnes en 2018, soit une hausse de 115,13 %. Elles génèrent des recettes non négligeables évaluées à 65 milliards de FCfa par an en moyenne sur la période de 2012 à 2019, et 75 à 80 milliards par an entre 2017 et 2018.

Le poids de l'agriculture dans l'économie, ses performances et sa marge de progression en font une forte niche d'emplois durables et non durables, un levier de réduction de la pauvreté, au moment où les jeunes prennent le chemin de l'émigration clandestine. Le secteur a à son actif 30 % des auto-emplois après celui des services (39 %) et génère, à lui seul, 63 % du total des emplois au Sénégal. Selon l'Ansd, l'agriculture sénégalaise absorbe 45% de l'emploi avec une valeur ajoutée se situant en moyenne à 15,1 %. A voir la marge de progression importante du secteur, il faut s'attendre à ce que sa contribution dans l'économie continue à augmenter, mais surtout à ce qu'il soit le principal levier pour répondre à la question du chômage des jeunes mais aussi pour relancer vigoureusement la croissance en cette période de crise sanitaire, à travers le Pap 2A jusqu'à justifier une hausse du financement de la campagne agricole à 60 milliards de FCfa. « Cette crise rend, en effet, plus évidente la nécessité de réaliser au plus vite cet objectif, en produisant plus et en transformant davantage nos produits d'agriculture, d'élevage et de la pêche », avait déclaré le Chef de l'Etat dans son message à la nation du 29 juin.