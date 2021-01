Madagascar: Réveillon - La fête en famille plus prisée

Au programme de la fin d'année: fêter le réveillon en famille. La plupart des Tananariviens ont choisi de rester chez eux pour accueillir la nouvelle année.

Les coutumes de la fête tournent autour des repas en famille, des karaokés, des soirées grillades ou films. « Les temps sont durs, nous n'avons qu'un petit budget pour fêter la fin d'année, alors on a décidé de faire un petit repas en famille pour marquer cet évènement. Le réveillon en petit comité a été respecté. Seuls les proches ont été invités », décrit Norotiana, une mère de famille habitant à Avaratr'Ankatso.

D'autres ont par contre organisé une sortie. Les espaces de loisirs et les illuminations de Noël en centre ville attirent beaucoup de visiteurs. Comme le cas à Antaninarenina où la foule a envahi l'espace pour le 31 décembre. D'autres ont préféré passer les dernières heures de l'année 2020 à l'Église. Les cultes ont débuté vers 18h pour la plupart. La présence du coronavirus n'a pas empêché les gens de se féliciter une bonne année.

Les contacts directs sont pourtant parmi les gestes interdits. Les baisers sur la joue ou encore une poignée de mains sont parmi les plus adoptés pour se saluer en famille en cette période de fêtes. « C'était devenu normal lorsque les membres de la famille se saluent avec plus de contact. Des fois on ne pense plus à ce que telle ou telle personne soit contaminée. On essaie de profiter de la joie d'être en famille et d'être ensemble », indique une mère de famille.