Madagascar: Guide du week-end - Hyphen Dago au Piment Café

La formation Hyphen Dago va chanter ce soir au Piment Café Behoririka à partir de 19 heures. Au menu, l'interprétation des meilleurs morceaux du rock international et à espérer les tubes nationaux. Composé de grands musiciens et chanteurs de la scène rock locale, ce band a réussi à fédérer les amateurs du genre en proposant des reprises frôlant presque l'original. Sans oublier leur petite touche particulière pour sublimer les morceaux.

Jaojoby Eusèbe en terrain conquis

Le roi du salegy Jaojoby Eusèbe va enflammer la scène du Point d'Exclamation Lounge Bar à Analakely à partir de 20 heures sous la bannière « Proud to be African ». Les noctambules pourront ainsi se délecter de plusieurs offres, il aura d'abord comme soutien Jimmy B Zaoto. Mais aussi, le programme prévoit une showgirl. La nuit sera gaiement longue dans ce haut lieu de la musique de la capitale. Le roi du salegy se trouve dans un lieu acquis à sa cause.

« Carpe Diem » clôture l'année des expositions

Le vernissage de l'exposition « Carpe Diem » de Faral et Hemerson va avoir lieu aujourd'hui à partir de 9 heures à la Maison d'Art à Antaninandro. La journée sera programmée comme suit : rencontre avec les artistes, visite guidée de l'exposition, performance en musique et danse contemporaine du collectif « Vaika » et enfin présentation des œuvres des élèves au sein de Kolovaika. Pour s'aérer un peu l'esprit, un passage sur place sera une bonne idée.

Lôlô sy ny Tariny au Serendipity Co.

Nouveau lieu en vogue dans la capitale, Serendipity Co. à Ankorondrano accueille ce soir Lôlô sy ny Tariny, qui sera représenté par Sammy, Benny, Nini et Bebey. Après le décès de Sefo, c'est le guitariste émérite Nini qui a repris le flambeau. Une bonne dose de variété acoustique pour conclure la semaine et attaquer la nouvelle s'avèrerait être une initiative louable. Les « Baomijijy », « Bônbôn gasy », « Lekôma »... feront vibrer l'assistance.