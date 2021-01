Madagascar: Une chose nouvelle

Négatif. Le bilan économique 2020 l'était forcément, non seulement pour Madagascar mais pour tous les pays du monde. Une année que tous souhaitent oublier. Et les 12 coups de minuit lors du réveillon ressemblaient à une délivrance pour tous ceux qui souhaitent une bonne nouvelle année 2021.

Le monde aura connu une récession économique en 2020. Les statisticiens font état d'un choc massif et brutal produit par la pandémie de coronavirus qui a diminué de 5% le PIB mondial. On parle même de la plus forte récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Tous les pays du monde ont enregistré une baisse de leur production. Bien évidemment, Madagascar n'a pas été épargné par cette crise.

D'après les données de la Banque Mondiale, l'économie malgache s'est contractée de 4,2% en 2020. Une descente qui a entraîné avec elle, une augmentation significative du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté estimés actuellement à 1,4 millions d'individus. Une situation catastrophique en somme mais, dans tous les cas, le pays doit avancer car le monde ne reste pas face à cette crise. Andry Rajoelina qui a été investi officiellement président de la République, le 19 janvier 2019, entre cette année dans sa troisième année de mandat.

Son discours à la nation donne, une fois de plus l'impression d'un Chef de l'Etat prêt à relever le défi du développement de Madagascar, Kianja Barea, Tanamasoandro, autoroute Tana-Tamatave, réhabilitation de plusieurs routes nationales, établissements scolaires et hôpitaux manara-penitra... constituent autant de chantiers promis par le locataire d'Iavoloha pour la réalisation des « velirano ».

Des chantiers titanesques en somme que le plus jeune et probablement le plus ambitieux des Présidents que le pays a connu, entend mener dans le cadre d' une politique basée sur une industrialisation très poussée, puisque dans son discours, il a parlé de la nécessité de produire localement tout ce dont le pays a besoin.

L'on espère bien évidemment que toutes ces promesses se réaliseront car après six décennies d'indépendance, le peuple malgache rêve maintenant de vivre dans la dignité. Espérons que cette année, les vœux de l'Eternel Dieu qui dit dans Esaïe chapitre 43 verset 19 qu'il va « faire une chose nouvelle » et qu'il mettrait « un chemin dans le désert » deviennent une réalité pour le pays. Et que la récession de 2020 se transforme en rebondissement en 2021.