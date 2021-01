Madagascar: Marc Ravalomanana - « Il faut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques »

Marc Ravalomanana entouré de ses proches collaborateurs.

À l'instar de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana a également présenté ses vœux de nouvel an à la population malgache.

Lors de son message, le fondateur de l'empire Tiko n'a pas manqué de lancer des piques à l'endroit des dirigeants. « Les détenteurs du pouvoir dévient du droit chemin ». Et d'enchaîner que des habitations ont été détruites et des entreprises fermées, faisant sans doute allusion à ses usines. De ce fait, « l'on assiste à une paupérisation de la population », a-t-il soutenu. À cet effet, il s'est adressé aux tenants du pouvoir, « il faut plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Il faut dire la vérité ». Mais quelle vérité voudrait-il insinuer ?

Opposition. Toujours lors de cette intervention, le président national du TIM a rappelé qu'il a visité de nombreuses régions tout en soulignant au passage qu'il a été interpellé à sa sortie d'église. C'était, lors de la célébration du 150e anniversaire du temple FJKM à Soavinandriana. Mais le pouvoir a vu autrement les nombreux déplacements de Marc Ravalomanana en différents endroits du pays, car ce dernier ne manque pas de faire passer un message où il passe. Malgré tout, l'ancien président clame haut et fort qu'il va continuer ses tournées dans la Grande île. D'ailleurs, l'opposition qui est proche de ce dernier a annoncé qu'il n'y aurait pas de trêve politique, or durant les fêtes de fin d'année et de nouvel an, une telle trêve est devenue presque une tradition. Notons que c'est à la fin de son allocution qu'il a transmis son message de vœu de nouvel an.

Exclusion. Quant à l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, il a parlé de la crise liée au coronavirus. Évidemment , il a abordé aussi le volet politique, en faisant un rappel sur son « Fisandratana 2030 ». Lors de son discours du 24 décembre dernier, le fondateur du HVM a invité les dirigeants à arrêter les poursuites et l'exclusion. Avec les difficultés rencontrées dans le vécu quotidien des gens, notamment avec les actes de banditisme et l'injustice, sans oublier pour autant les aléas climatiques. Il prône ainsi la tenue d'une consultation nationale. Il n'a toutefois pas donné plus de précision. Ce sont les termes qui changent mais le contenu pourrait être le même avec la tenue d'une réconciliation nationale car avec une telle consultation cette idée pourrait aussi surgir.