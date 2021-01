Sénégal: Riposte contre Covid-19 et effets collatéraux - Macky Sall fait le bilan et s'engage

« L'année 2020 a été particulièrement éprouvante, en raison des impacts sévères de la pandémie Covid-19 ». C'est par ces mots d'une lancinante vérité que le président Macky Sall s'est attaqué, dans son adresse à la Nation du 31 décembre, au programme étatique de résilience mis en place pour accompagner les citoyens impactés, soit la moitié de la population sénégalaise. Occasion aussi pour faire le bilan de la lutte et présenter la politique d'amélioration du système de santé face au défi imposé par le nouveau coronavirus et consorts.

Un million cent mille ménages, soit environ plus de la moitié de la population sénégalaise, ont reçu le soutien de l'Etat dans le cadre du programme de résilience, a annoncé ainsi le chef de l'Etat. Et de relever à l'entame de son discours que : «Dès l'apparition de la pandémie en mars, le gouvernement a déployé en urgence un important Programme de résilience économique et sociale de 1000 milliards de F Cfa, financé par le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, Force Covid-19».

Tout en remerciant «toutes les bonnes volontés et les partenaires qui y ont contribué», Macky Sall a relevé que «Ce programme nous a permis d'organiser immédiatement la riposte sanitaire et de maintenir la maladie sous contrôle sur l'ensemble du territoire national, notamment par l'aménagement et l'équipement de 52 Centres de traitement des épidémies contre un seul au début de la pandémie». Toujours dans le cadre de cette riposte contre le nouveau coronavirus, Macky Sall a fait savoir que «Le gouvernement travaille également à l'acquisition de vaccins dans le respect des règles d'éthique en la matière ».

APPEL A LA RESPONSABILITE COLLECTIVE

Face à la maladie, Macky Sall a encore vivement interpellé les Sénégalais. «Devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, je dois vous redire avec insistance, mes chers compatriotes, que notre combat n'est pas encore gagné ; et que notre salut dépendra du respect par tous des règles de prévention». Et de poursuivre : «La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la préservation de nos vies et de notre santé. Et l'Etat continuera de veiller sur l'application stricte des mesures d'ordre public».

AMELIORATION DU SYSTEME DE SANTE

Le président Macky Sall a par ailleurs fait savoir que le gouvernement poursuit les efforts d'amélioration du système de santé. Aussi dira-t-il : «Ainsi, avec ses nouveaux locaux et ses équipements de dernière génération, le Service des maladies infectieuses et tropicales de Fann a été élevé aux meilleurs standards internationaux ». Qui plus est ; « En 2021, quatre nouveaux hôpitaux seront réceptionnés à Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Touba. 33 Unités d'Accueil d'Urgence et 7 services de réanimation seront mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint Louis ». loin de s'en limiter là, le Président a fait savoir que « Six centres de dialyse seront ouverts à Ndioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnam et Kédougou, portant le nombre à 25 ».

Dans la même veine, a-t-il noté, «La prise en charge des malades du cancer sera renforcée avec la construction du Centre national d'Oncologie de Diamniadio dont les travaux vont démarrer en mars ». Macky Sall révélera dans la foulée que « Déjà, 11 de nos 14 régions sont équipées d'appareils de mammographie, et 4 accélérateurs linéaires pour radiothérapie ont été acquis, en plus de la gratuité de la chimiothérapie pour les malades souffrant de cancers féminins ». Quid du personnel de santé : « De même, 500 médecins et 1 000 paramédicaux, en priorité des spécialistes, seront recrutés et affectés en tenant compte des zones défavorisées de la carte sanitaire », a dit le Président de la République. Au final, le chef de l'Etat relèvera que le programme de résilience a aussi permis de soutenir « les entreprises, les travailleurs et différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture à hauteur de 5,5 milliards de F Cfa ».