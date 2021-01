Sénégal: Sédhiou / Célébration dans la sobriété des premiers bébés de l'année - Les filles balisent 2021 - Des jumelles à Sédhiou et une fille à Goudomp

La célébration des premiers bébés de l'année a eu lieu dans quelques rares foyers de la région de Sédhiou et dans la plus grande sobriété en raison des mesures de restrictions contre la propagation du nouveau coronavirus. Des jumelles se sont signalées dans la commune de Sédhiou et une fille dans le département de Goudomp.

Après le coup de cloche de minuit avant-hier jeudi 31 décembre, les quelques rares personnes mobilisées au niveau des structures de santé en quête de la première naissance n'ont reçu que des présences féminines. Dans le département de Goudomp, le président du Conseil départemental qui porte l'initiative a désigné Mariama Mamy Dia, une animatrice de radio à Yiriwa Fm et engagée dans les questions de développement à coordonner l'activité.

Et c'est dans la commune de Goudomp que la naissance d'un enfant de sexe féminin a été déclarée. Elle est née de Ismail Mané et de Awa Faty mais originaire du village de Baconding. « Le président Moussa Bocoum a préparé une valise et une enveloppe financière pour le premier bébé de l'année à Goudomp. Je le remercie beaucoup pour le choix porté sur ma personne à coordonner cette activité. Ce fut un honneur et un défi mais grâce à la mobilisation des acteurs concernés et leur franche collaboration tout s'est bien passé.

Par ailleurs j'encourage les autorités à aider et accompagner les jeunes filles surtout dans leurs études. Cela permettra de transcender les contingences traditionnelles et hisser les filles au rang des élites », a déclaré Mariama Dia. Au même moment, deux mignonnes filles, des jumelles faisaient leur apparition au poste de santé Dembo Coly au quartier Julescounda dans la commune de Sédhiou, chef-lieu de région. Leur papa s'appelle Alphousseyni Dary et leur maman Khady Seydi.

Au plateau spécial de la radio communautaire Gabou FM de Sédhiou, la nouvelle est tombée avec beaucoup de joie. Des jumelles dans les tout premières secondes d'une année, c'est bon signe pour Ndèye Fary Seck Sagna et Nouha Coly à l'antenne de la radio tout comme bien d'autres citoyens du Pakao branchés à leur poste transistor.

Informé de la nouvelle, le maire de Sédhiou Abdoulaye Diop ministre de la Culture et de la communication a annoncé en direct de la radio une enveloppe de 200.000F CFA pour les jumelles en raison de 100.000F CFA par enfant, a-t-il notamment fait savoir en live.