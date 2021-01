Angola: La Cour des Compes fiscalise des contrats de plus de 11 milliards AKZ

Luanda — Les contrats d'une valeur égale ou supérieure à 11 milliards de kwanzas (AKZ) seront désormais soumis, par le Président de la République, en tant que Titulaire du pouvoir exécutif, à la Cour des comptes (TC, sigle en portugais), à des fins d'inspection préventive.

Selon la loi du Budget Général de l'Etat (OGE) 2021, déjà publié dans le Journal officiel (Diário da República), les unités budgétaires des administrations centrale et locales de l'État et d'autres entités similaires doivent soumettre des contrats d'une valeur de 600 millions de kwanzas ou plus à la Cour des comptes, également pour inspection.

Le texte, auquel l'ANGOP a eu accès, précise que l'inspection préventive s'exerce par le biais du visa, de son refus ou de la déclaration de conformité délivrée par la Cour des comptes, sans préjudice des compétences des organes d'inspection, de contrôle et d'inspection de l'administration d'État.

Pour les contrats nécessitant une inspection préventive, ils ne prennent effet qu'après l'obtention du visa ou de la déclaration de conformité de la Cour des comptes, avec les modifications imposées par la loi n ° 19/19 du 14 août.

Le document précise également que les revenus résultant des frais et émoluments de la Cours des comptes devraient être reversés, à 60%, au financement des projets de réforme du système judiciaire.

«A chaque fois que les entités publiques contractantes (EPC) concluent des contrats sous délégation de pouvoirs du Président de la République, en tant que Titulaire du pouvoir exécutif, les limites du montant à considérer, aux fins de l'inspection préventive, sont de 11 milliards de kwanzas, quel que soit l'organe qui exécute la dépense », lit-on dans le diplôme.

Nouvelles règles d'embauche

L'Angola a une nouvelle loi sur les marchés publics (n ° 41/20, du 23 décembre), qui, parmi plusieurs nouveautés, prévoit la création d'une nouvelle procédure appelée «procédure dynamique électronique», qui permet des jugements rapides, en moins de 24 heures et des concurrences, par inscription préalable des entreprises sur le Portail des marchés publics.

Elle stipule également la création du régime de contrats d'urgence pour faire face aux situations de calamités, catastrophes et états d'urgence.

Le nouveau texte envisage également la création du Centre de résolution des conflits dans les marchés publics, comme moyen d'accélérer la résolution d'éventuels conflits entre les parties et, par conséquent, d'accroître la confiance des opérateurs du marché.

L'inclusion de règles sur l'exécution des contrats de concession de travaux publics et de services publics, pour combler le vide dans le cadre réglementaire actuel, l'insertion d'un régime de sanction des marchés publics, longtemps demandé, sont d'autres éléments du diplôme, du 23 décembre.

Le document modifie également la valeur limite pour le choix de la procédure de passation de marché simplifiée de cinq millions de kwanzas à 18 millions AKz, ainsi que l'élimination de la valeur limite pour les procédures de concurrence.

La redéfinition du calendrier et de la forme de présentation des documents de qualification et qui constituent la proposition, ainsi que le contenu minimum à exiger dans le programme d'appel d'offres.

L'exigence selon laquelle les documents de qualification ne doivent être demandés qu'au contractant, c'est-à-dire, dans la phase d'adjudication, la suppression du cautionnement provisoire et la réduction du cautionnement définitif, en commençant seulement à demander la fourniture d'une caution unique, après signature du contrat, d'au moins 5 pour cent et jusqu'à 15 pour cent de la valeur globale du contrat, sont d'autres hypothèses du diplôme.

