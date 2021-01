Angola: Le pays dans la «course» de la Zone de Commerce Continental

Luanda — La Zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA) a ouvert vendredi, 1er janvier 2021, une initiative de l'Union africaine (UA), qui prévoit une augmentation des échanges entre les pays membres.

La République d'Angola pourrait ne pas commencer le même jour à effectuer les échanges commerciaux libres dans le cadre de l'Accord, compte tenu de certaines procédures qui doivent être revues.

Lors du 13e Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine, tenu par visioconférence, le 6 décembre, où l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine a été évalué, le Président de la République, João Lourenço, a renforcé le pari de l'Angola sur la ZCLCA, soulignant l'engagement du pays dans les négociations.

Le pays a signé l'instrument le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, lors du 10e Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine.

« L'Angola considère qu'il est important de faire avancer ce processus d'intégration économique au niveau du continent, en tenant compte des opportunités qu'il offre pour l'intégration de la classe d'affaires angolaise dans les secteurs productifs les plus divers et, de cette manière, en utilisant cette plateforme comme un pôle d'attraction investissements, directs et en bourse », a affirmé le Président João Lourenço lors de cet événement.

Dans le cadre de cette ouverture, le pays affine la liste des engagements spécifiques pour le commerce, les services financiers et professionnels, les transports, les télécommunications et le tourisme, essentiels à l'effort de création d'économies d'échelle et d'échanges transfrontaliers, tant en biens qu'en services. L'Angola veut faire en sorte que ce processus soit inclusif de la meilleure façon possible.

Na reunião de apresentação da proposta da Oferta do Tarifário de Angola para abertura da ZCLCA, realizada a 02 de Dezembro de 2020, ficou claro que o país não está a correr contra o tempo para fazer parte deste grupo que iniciou hoje as trocas comerciais.

Lors de la réunion de présentation de la proposition d'Offre tarifaire d'Angola pour l'ouverture de la ZCLCA, tenue le 2 décembre 2020, il était clair que le pays ne manquait pas de temps pour faire partie de ce groupe qui a commencé ses activités vendredi 1er janvier 2021.

Lors de la réunion de présentation de la proposition d'Offre tarifaire d'Angola pour l'ouverture de la ZCLCA, tenue le 2 décembre 2020, il était clair que le pays ne manquait pas de temps pour faire partie de ce groupe qui a commencé ses activités vendredi 1er janvier 2021.