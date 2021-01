Angola: La loi du Budget Général de l'Etat 2021 est en cours d'exécution

Luanda — La loi du Budget Général de l'Etat (OGE) pour l'exercice 2021, avec des recettes estimées à 14,7 milliards de kwanzas et des dépenses fixées au même montant, est entrée en vigueur le vendredi 1er janvier.

Le texte, approuvé le 14 décembre 2020 par le Parlement, et promulgué le 22 du même mois, par le président de la République, João Lourenço, est déjà publié dans le Journal officiel (Diário da República).

Avec un prix moyen de 39 dollars le baril de pétrole, l'OGE 2021 intègre les budgets des organes de l'administration centrale et locale, des instituts publics, des services et fonds autonomes, la sécurité sociale et des subventions et transferts à effectuer, entre autres organes.

Dans ce budget, le secteur social, qui représente 39,5%, et le secteur économique, avec 15,5%, sont les plus couverts.

Dans le texte, l'Exécutif prévoit un budget pour la santé de 841,5 milliards de Kwanzas (5,6%) et pour l'éducation d'un billion neuf milliards de Kwanzas (6,83%), représentant, tous deux, un poids approximatif de 12,5% de l'OGE 2021.

Il prévoit également un taux d'inflation cumulé de 18,7% et un taux de croissance de 2,1% pour les produits non pétroliers.

Les besoins bruts de financement de l'OGE sont estimés à 6 862,8 milliards de Kwanzas (16,3% du PIB), soit une réduction de 6,4 points de pourcentage.

Les besoins nets sont estimés à 1,706,8 milliard de Kwanzas, soit 4,1% du PIB, montant à obtenir par le biais de financements internes ou externes, ainsi que de la vente d'actifs.

L'Exécutif angolais estime que le contexte macroéconomique mondial dans lequel l'OGE 2021 sera exécuté est caractérisé par un double choc provoqué par le Covid-19.

Comme d'autres diplômes, l'OGE 2021 confère au Président de la République la compétence d'octroyer des garanties de l'Etat aux opérateurs économiques nationaux, pour des projets entrant dans le cadre du programme de diversification économique.

La loi fixe à 252,3 milliards de kwanzas une limite à l'octroi de garanties par l'État au cours de l'exercice 2021.

Toujours dans le cadre du processus de déconcentration financière au niveau administratif local de l'Etat et du renforcement de la participation des citoyens, le Président de la République peut procéder à la création de fonds d'équilibre et de budgets participatifs, en vue d'assurer la juste répartition des richesses et revenu national et participation des citoyens à la gestion publique.

