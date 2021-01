Angola: L'exportation de biens du Prodesi rapporte 37 millions USD

Luanda — Trente-sept millions de dollars (24 milliards AKZ) est la valeur totale résultant des exportations des produits visés par le Programme de soutien à la production, de diversification des exportations et de remplacement des importations (Prodesi), réalisées jusqu'au 21 décembre 2020.

Parmi les produits cibles du Prodesi les plus exportés, 10 se démarquent, parmi lesquels le clinker, la bière et le sucre arrivent en tête du Top 3, soit un tiers de la valeur totale des exportations (37 millions USD).

En plus de ces produits, les couches jetables «Top 10», les boissons gazeuses, le ciment Portland (sauf le blanc), la banane, les emballages en verre, la farine de blé, les serviettes, le papier hygiénique et les rouleaux de papier essuie-tout sont inclus.

En ce qui concerne les principales destinations d'exportation de l'Angola, la liste est menée par les pays africains. La RDCongo devance le Congo Brazzaville et le Cameroun, avec un volume d'achats évalué à 20,1 millions de dollars (13,1 milliards AKZ), soit 54% de la valeur totale des exportations.

São Tomé et Príncipe, le Portugal, le Brésil, la Namibie, l'Espagne, la Chine et l'Afrique du Sud sont d'autres qui composent une liste de 10 pays qui ont importé la plupart des produits cibles du Prodesi en 2020.

Au cours de l'exercice 2020, le Prodesi, créé en 2018, a financé 661 projets (55,1%) évalués à 727 milliards de kwanzas, sur un total de 1199. Sur le total des projets soumis à la banque, 191 sont en négociation, permettant la création de 54241 emplois et enregistrement de 4 000 produits.

Un suivi des importations en provenance d'Angola, effectué jusqu'en décembre 2020, a révélé que l'importation de trois produits à elle seule avait rapporté 1,4 milliard de dollars américains. Ils ont totalisé 47% des importations, notamment le riz avec 21% (302 millions USD / 471 tonnes), l'huile de palme 14% (193 millions USD / 184 milliers de tonnes) et le poulet 12% (174 millions USD / 187 milliers de tonnes) .

Avec le Prodesi, selon le ministère de l'Économie et de la Planification (MEP), le département qui régit le programme, les importations et l'augmentation des produits tels que les pommes de terre, le maïs, les céréales, les racines et tubercules, les légumes, les œufs, entre autres, ont été réduites.

Le Prodesi est un programme exécutif angolais qui vise à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesse, dans un ensemble de productions avec un plus grand potentiel de création de valeur d'exportation et de substitution des importations.

