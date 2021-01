Algérie: Micro-entreprise - Des avantages attractifs accordés aux jeunes dans les zones d'ombre

Alger — Des avantages attractifs seront accordés aux jeunes pour lancer leur projets et activités dans les zones d'ombre, dans le cadre du dispositif mis en œuvre par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, a indiqué samedi à Alger le ministre délégué au Premier ministre chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat.

A cet titre, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat a réalisé entre le 1er juin et le 31 novembre 2020, en collaboration avec les autorités locales et les représentants de la société civile, des actions de sensibilisation et d'information en direction des populations des zones d'ombre, dans le but d'intéresser les jeunes et de les attirer vers la création de projets répondant aux besoins de ses populations, a précisé M. Diafat dans un entretien à l'APS.

Malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire, cette opération qui est toujours en cours de réalisation a concerné durant cette période 1.857 zones d'ombre relevant de 749 communes, a ajouté le ministre délégué.

Avec le concours des secteurs et des collectivités locales, les services du ministère délégué chargé de la mirco-entreprise œuvre actuellement sur l'identification des besoins par localité et par zone pour permettre l'orientation des porteurs de projets vers la création de projets, tenant compte des potentialités de chaque région, a souligné également M. Diafat.

Les autorités publiques sont, en outre, disposées à accompagner les jeunes entrepreneurs qui interviennent dans la réalisation des programmes de développement prévus au profit de ces zones spécifiques, à l'exemple de projets du raccordement aux réseaux d'électrification, de gaz naturel à la construction de routes, a-t-il assuré.

A ce propos, le ministre délégué a rappelé que cette opération s'inscrit dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s'était fixé comme objectif "l'élimination définitive des disparités de développement" et de lutter contre "la pauvreté dans les régions défavorisées.

"Le gouvernement est résolu à tirer pleinement profit du potentiel humain que représente notre jeunesse, à travers l'adoption d'une nouvelle démarche purement économique, basée sur la croissance, qui constitue une rupture avec l'approche purement social adoptée par le passé, notamment dans la création des micro-entreprises", a-t-il encore souligné.