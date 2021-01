Sénégal: Affiniam - Le barrage réhabilité, 11 000 hectares récupérés

En Conseil des ministres décentralisé à Ziguinchor, en juin 2012, le Chef de l'Etat, Macky Sall, s'était engagé à satisfaire une vieille doléance des populations : la réhabilitation du barrage d'Affiniam, dans le département de Bignona.

Aujourd'hui, c'est chose faite. L'ouvrage a été entièrement rénové et il offre des perspectives plus que reluisantes à l'activité agricole dans la zone. Pas moins de 11 000 hectares récupérés seront disponibles pour les agriculteurs.

De Tobor (département de Ziguinchor), une route de fortune mène à Affiniam. Il faut bien attacher la ceinture pour atténuer les multiples secousses. Ici, pas de route bitumée. Une piste latéritique longue de 45 km, parsemée de nids-de-poule mène au barrage. Heureusement qu'une nature, encore verdoyante, de part et d'autre de la route, est là pour offrir un peu de fraîcheur. Mais ce qui frappe en premier, c'est sans doute les manguiers qui jouxtent la route jusqu'à lui offrir un peu d'ombre.

Le barrage d'Affiniam est situé dans l'arrondissement de Tendouck (département de Bignona, région de Ziguinchor). Pour y arriver, il faut traverser des villages comme Kandiou, Diandialatte... Une petite bifurcation et nous voici au barrage.

Affiniam et les villages environnants désenclavés

Un décor flambant neuf. Même s'il a été réceptionné le 10 juin 1988 et remis officiellement aux autorités sénégalaises le 21 octobre 1988, selon son Directeur, Bilaly Keïta, l'ouvrage, n'a pas résisté au poids de l'âge. Grâce à la coopération chinoise, il a été entièrement rénové récemment. Les traces de peintures, les groupes électrogènes flambant neuf, les installations en sont la preuve, explique Abdoulaye Bâ, travaillant sur le site depuis 1983.

Aujourd'hui, si le barrage suscite autant d'espoir et d'engouement, c'est qu'une fois l'avancée du sel vers les zones cultivables est maîtrisée, près de 11 000 hectares cultivables seront récupérés. D'après Casimir Adrien Samb, Directeur régional pour le développement rural (Drdr) de Ziguinchor, sur les 11 000 hectares polarisés par le barrage, 5500 étaient affectés par le sel.

Mais, grâce à l'érection de digues, 1000 hectares ont pu être récupérés et aménagés. Mais c'était sous-exploité, même si 200 hectares ont été mis en valeur, cette année, par des riziculteurs, précise-t-il. Parmi eux, Mme Fatoumata Marianne. Transformatrice de céréales, elle dit avoir cultivé sur la zone et espère des récoltes abondantes. « C'est pourquoi l'Etat va continuer à faire les aménagements pour la mise en valeur de ces terres. C'est à cet instant que les populations prendront le relais », explique Casimir Samb, le Drdr de Ziguinchor.

Avec cet ouvrage, un pas important sera franchi dans la diversification agricole et l'autosuffisance en riz. Si l'on en croit le Directeur du barrage, Bilaly Keïta, le bassin versant du marigot a une superficie de 650 km² à Affiniam, la superficie brute des bas-fonds, en amont du barrage, est de 11.480 hectares dont 5.600 hectares envahis par la langue salée. «La réalisation du barrage a permis le désenclavement du village d'Affiniam et des villages environnants et facilité le contact et les échanges entre les populations des deux rives du marigot. Pour rejoindre Bignona ou Ziguinchor par voie terrestre, le plus court chemin passe par le barrage, on évite un long détour par Tendouck ou Balingore», explique-t-il.

Aujourd'hui avec ce barrage, la remontée des eaux salée en amont du barrage sera bloquée, tout en permettant l'évacuation vers l'aval des eaux de drainage issues du lessivage des terres salées et des eaux de crues. Selon le directeur, il permettra également de dessaler progressivement les terres ainsi protégées, en vue de leur mise en valeur, de maîtriser les eaux de ruissellement du bassin versant pour l'alimentation en eau des «terres rizicultivables». La réhabilitation de cet ouvrage offrira également la possibilité de sécuriser et d'améliorer la production, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'augmenter le revenu du monde rural et de limiter l'exode rural...

Aujourd'hui, après la réception, les aménagements secondaires constitués de périmètres irrigués couplés à des périmètres maraîchers féminins constituent la prochaine étape, comme annoncé par le ministre de l'Agriculture, lors de la cérémonie de pose de la première pierre.