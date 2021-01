Sénégal: Touba - Visite d'une délégation du Roi Mohamed VI à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim

Une délégation du roi marocain Mouhamed VI, conduite par Abdou Latif Baqudor, s'est rendue à Touba, vendredi, où elle a été reçue par le khalife général, Serigne Mountalha Mbacké, en présence des responsables de l'institution religieuse Hizbou Tarkhiyah et de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (Ucak).

Au cours d'une visite guidée au niveau des chantiers dudit complexe, le Pr Lamine Guèye, membre de l'équipe de coordination pédagogique du l'Ucak a rassuré que les travaux sont très avancés. « Parallèlement aux infrastructures, le khalife général des mourides nous avait chargé de travailler sur les affaires juridiques et règlementaires de l'université mais aussi sur le projet pédagogique », a-t-il fait savoir.

Toutefois, à en croire le Secrétaire exécutif de l'autorité nationale d'assurance qualité du Sénégal, la définition des filières et programmes et matières et la rédaction des maquettes sont entièrement bouclées. « Toutes les maquettes des différentes filières des trois Ufr (Unité de formation et de recherche, ndlr) que constituent l'université sont rédigées et remises entre les mains du khalife général des mourides », a ajouté l'ancien recteur de l'Université de Bambey. Il indique qu'il s'agit là d'un effort important qui a nécessité la mobilisation d'une centaine d'universitaires sénégalais issus de différents établissements d'enseignement supérieur.

« Le khalife accorde une importance particulière aux aspects réglementaires et institutionnels de l'université à savoir la reconnaissance de l'établissement par les structures étatiques mais aussi la reconnaissance des diplômes. Cela obéit à des procédures d'assurance qualité. Nous avons également anticipé sur les procédures pour nous conformer au système LMD », ajoute le professeur de médecine.

A rappeler que la délégation royale a remis une distinction à Serigne Mountakha Mbacké pour services rendus à la Oumah islamique.

« C'est un projet construit par nous-mêmes en nous appuyant sur nos traditions. Contrairement à ce que les gens pensent, nous avons nous aussi, depuis l'histoire notre façon de transmettre le savoir. Et ce concept s'appuie sur cette tradition-là », s'était félicité le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, lors de sa dernière visite sur les lieux, le 9 décembre 2019. « Par rapport à son intégration dans la carte universitaire, assurait Cheikh Oumar Hann, nous avons un dispositif très particulier et très innovant. L'objectif est de faire du savoir un élément très important de notre politique. Ce dispositif sera géré et soutenu avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba ». S. GUEYE