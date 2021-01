Sénégal: Production de banane - Un record de 45 000 tonnes attendu

La région de Tambacounda attend cette année une production de 45 000 tonnes de bananes. Une progression de 14 000 tonnes par rapport à l'année dernière.

Les défis en termes de qualité et de la productivité s'engagent dans cette partie du pays qui assure 95 % de la production nationale. L'espoir est permis, surtout avec la décision du chef de l'état d'injecter plus de 3 milliards de FCfa pour 500 hectares supplémentaires.

La production record de banane dans la région de Tambacounda sera assurée par les 5618 membres du Collectif régional des producteurs bananes de Tambacounda (Corprobat). Ces derniers exploitent un périmètre de 2500,5 ha dont les 35 % sont réservés des femmes. Pour les trois dernières années, la production a atteint près de 29, 594 tonnes en 2016-2017, plus de 32, 679 tonnes en 2017-2018 et 37, 253 tonnes pour la dernière campagne 2018-2019.

En 2020, soutient Adama Ndao, secrétaire général du Corprobat, il est attendu une production de 45.000 tonnes malgré les intempéries qui ont ravagé plus de 1000 tonnes pour une valeur estimée à 334 592 472 Fcfa. Ce manque à gagner énorme est lié à l'exposition des parcelles de bananes aux vents du fait de l'absence de brise-vent.

Président du Collège national des producteurs de banane, une interprofession regroupant les producteurs et les commerçants, Mamadou Omar Sall estime que le programme d'autosuffisance en banane lancé par le Chef de l'Etat en visite dans les périmètres bananiers de la région de Tambacounda en 2016 précisément à Laboya est une aubaine pour les planteurs.

Ce programme, dit-il, a relancé les ardeurs pour atteindre les 55 000 tonnes destinées à la consommation nationale. Pour Mamadou Omar Sall, le Président de la République s'est beaucoup investi pour l'atteinte de l'autosuffisance en banane, tout comme l'Apix et le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Ainsi, pour jouer sa partition, M. Sall a jugé nécessaire de s'approcher de la Banque agricole pour investir 1,2 milliard de francs Cfa pour plus de 300 ha dans une plantation aux normes mondiales afin de concurrencer les plus grands producteurs.

« La dernière visite de la Banque agricole a permis de jeter les bases d'une collaboration avec le secteur financier pour atteindre les objectifs du chef de l'Etat qui sont de produire plus de 55 000 tonnes de banane. Etant à la tête du Collège national des producteurs, je ne peux que multiplier les initiatives pour amener ce produit aux normes universelle », a dit celui qui est considéré par ses pairs comme le «roi de la banane».

Le défi de l'autosuffisance

De l'avis de Mamadou Oumar Sall, «la production de la banane nécessite la volonté et des moyens financiers ». Cependant, il s'est félicité du niveau de qualité atteint aujourd'hui. « Le Chef de l'Etat, suite à notre demande, nous a octroyé plus de 500 ha afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dont 200 en câble Way pour 20.000 tonnes afin d'arriver à l'autosuffisance alimentaire », a-t-il rappelé. A présent, fait-il remarquer, « ce sont 44.500 tonnes de banane qui seront produits cette année au moment de la visite du Chef de l'Etat, on en était à 28.000 tonnes de banane ».

Yaya Sall de Yélitaré estime pour sa part que « si la production est suffisante le Sénégal sera autosuffisant et pourra en importer ». Les intempéries ont touché six zones : Koar, Nguène, Adiaf, Gouloumbou, Sankagne et Yélitaré. Au niveau de Gouloumbou, malgré les difficultés, les producteurs de banane remercient le président de la République, Macky Sall, d'avoir fait aménager 500 ha équipés pour leur permettre de bien mener leur activité et d'accroitre leur production. Ils l'ont également félicité pour sa visite à Laboya.

«C'était la première fois qu'un président de la République visite les périmètres bananiers de Tambacounda », se réjouit Adama Ndao, le secrétaire général du Corprobat. Pour les planteurs de bananes, tout mène vers la politique de production d'une banane de qualité et de lutte contre l'importation de la banane étrangère. Aujourd'hui, le Corprobat dispose de quatre stations de conditionnement respectivement au niveau des Unions zonales de Yélitaré et d'Aprovag. Aussi une plateforme logistique de mise en froid et d'expédition de la banane d'exportation et un Centre rural d'innovation pour la qualité (Criq) est réalisée juste à la sortie de Tambacounda, sur la route de Kédougou, pour un montant de 575 000 000 de Fcfa. « Au niveau de cette infrastructure, les bananes arrivent conditionnées dans des cartons de 18 kg pour ensuite être pesées et mise sur des palettes. Les principales variétés cultivées sont le Robusta, le Williams, le Poyo, la Grande Naine », souligne M. Ndao.

Du côté de la transformation, l'association des femmes productrices de banane fait des prouesses avec des produits tels que la banane séchée, la farine de banane, les chips, le couscous, le savon et du vinaigre fait avec ce fruit. Difficultés d'un produit considéré bas de gamme Les principales contraintes et défis listés par le Secrétaire général tournent autour des difficultés liées à l'accès au marché. Dans cet univers, soutient-il, «la gouvernance du marché est caractérisée par une domination des grossistes et exportateurs en nombre limité par rapport à l'offre».

De même, indique-t-il, «la nature hautement périssable du produit y joue un grand rôle. Le producteur est obligé de vendre rapidement sous peine de perdre une bonne partie de sa récolte», renseigne Adama Ndao. Cependant, note-t-il, leur niveau d'organisation amoindrit cette domination. «Les organisations arrivent à commercialiser une bonne partie de la production. Les relations commerciales sont essentiellement de courte durée (contrat spot). Seul 10 % de la production fait l'objet de contrat à terme généralement sur une année», fait savoir M. Ndao qui soutient que la banane locale est considérée comme un produit bas de gamme, non présent sur la grande distribution et les marchés institutionnels (agro-alimentaires, écoles, hôpitaux, services militaires, etc.). «En effet, la qualité est relativement faible, comparée à la banane en provenance de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'attire pas le consommateur. Ceci d'autant plus que l'un des principaux critères d'achat pour les gros acheteurs est la durée de conservation en vert. Cet indicateur est très faible pour la banane locale », explique Adama Ndao.

Les défis à relever pour une meilleure compétitivité

La culture de la banane fait face à de nombreuses contraintes parmi lesquelles les conditions de transport désastreuses, de stockage au niveau des grossistes et demi grossistes et surtout celles liées à l'environnement de la production. Autant de défis que la filière gagnerait à relever pour diminuer les pertes et permettre aux producteurs locaux de conquérir des nouvelles parts de marchés nationaux et extérieurs. La faible qualité de la banane sénégalaise est l'un des points critiques de la filière. Elle est la conséquence du non-respect des pratiques optimales de récolte et la quasi absence de pratiques post-récolte : transport primaire, tri, lavage, traitement phytosanitaire, conditionnement, murisserie.

«La période optimale de récolte n'est pas maitrisée, ce qui joue sur la durée de conservation en vert de la banane locale. Il y a des difficultés liées au transport et au stockage », souligne Adama Ndao, secrétaire général du Corprobat. Loin des normes requises, la banane est transportée dans des conditions non réfrigérées et entassées, indique-t-il. «Sous cette chaleur et sans traitement phytosanitaire préalable, la banane connait un début de détérioration avant même de rentrer dans les chambres froides des grossistes basées dans les zones de forte consommation», renseigne-t-il.

A cela s'ajoutent la vétusté des chambres froides, le non-respect des normes d'isolement et le manque de maitrise des techniques de mûrissement de la banane sont les principales contraintes à ce niveau. « Si on y ajoute les contraintes liées aux opérations de récolte et post-récolte qui raccourcissent la durée de conservation en vert, on explique facilement le niveau de perte de 20 % dans ce segment de la chaine de valeur », fait savoir M. Ndao.

De l'avis du Secrétaire général du Corprobat, deux contraintes majeures peuvent être citées. La première est liée aux voies d'accès aux zones de production avec l'enclavement qui rend la circulation des produits difficiles, surtout en hivernage, tandis que la seconde a trait à l'électrification de la zone de production, condition nécessaire pour l'installation des centres de tri et de conditionnement dans les zones de production.

Aujourd'hui, la banane locale se positionne comme un produit de « deuxième choix » voire même «troisième choix» par rapport à la banane importée qui domine les principaux marchés urbains et notamment ceux de Dakar. «La banane locale devra devenir compétitive et rentrer graduellement dans les réseaux qui, aujourd'hui, vendent essentiellement la banane importée. Ceci ne sera possible sans un virage majeur en termes de qualité, nécessitant des investissements au niveau des différents maillons de la chaine : au niveau de la production, du conditionnement post récolte, du transport, de la distribution mais aussi au niveau de la gouvernance de la chaine d'approvisionnement domestique», explique M. Ndao.

En termes d'opportunités de développement des nouveaux produits et de diversification des marchés, relève-t-il, « le Sénégal dispose d'un potentiel important pour se positionner sur des niches porteuses à l'exportation pour les produits certifiés Bio, le Commerce équitable et autres référentiels ». La banane, selon le secrétaire général du Corprobat, continue d'être une filière viable et de présenter des opportunités rentables pour les producteurs. Cependant, note-t-il, la filière devra, pour se tourner vers le nouvel élan, attirer de nouveaux investissements structurants (publics) et privés en infrastructures et en équipements mais également en bonnes pratiques de production, de conditionnement et de commercialisation.