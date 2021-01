Sahara Occidental: Tlemcen - Rassemblement de solidarité avec la cause sahraouie

Tlemcen — L'organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté a organisé samedi à Tlemcen un rassemblement de solidarité et de soutien à la cause du peuple sahraoui.

Organisée au niveau de la place centrale de la ville, la manifestation a été marquée par la participation de plusieurs membres de la société civile de la wilaya de Tlemcen et d'un nombre d'étudiants sahraouis de l'université de Tlemcen.

Les participants à ce rassemblement ont mis en relief le principe immuable de l'Etat algérien de soutenir les peuples opprimés, dont le peuple du Sahara occidental, étant le dernier pays restant sous le joug colonial en Afrique.

Dans son allocution, le responsable du bureau de l'organisation organisatrice du rassemblement à Tlemcen, Cherki Abdeljalil, a mis en exergue le principe constant de l'Algérie à soutenir les causes justes, à l'instar de la cause du peuple sahraoui, qui aspire à l'autodétermination, conformément aux principes et lois internationaux et sous l'égide des Nations unies. "notre organisation réitère son soutien indéfectible au peuple sahraoui frère dans tout ce qu'il endure, notamment après les dernières agressions militaires marocaines dans la zone d'El Guerguerat", a-t-il dit.

Les jeunes étudiants sahraouis présents au rassemblement ont scandé des slogans et chants patriotiques démontrant leur détermination à poursuivre leur lutte et à exiger de la communauté internationale et, notamment, des Nations unies le droit à un référendum libre et démocratique pour décider de leur avenir.