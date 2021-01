Algérie: Un ex-militaire marocain met en garde contre la normalisation et le "complot ourdi contre l'Algérie"

Paris — L'ex-militaire de l'armée royale marocaine, Abderrahim El Mernissi a mis en garde contre le "complot qui se trame contre l'Algérie" par l'entité israélienne et le régime marocain, soulignant que le Makhzen était devenu une "véritable menace pour la sécurité et stabilité du Maghreb et de l'Afrique du Nord".

"Le plus grand ennemi qui menace la stabilité dans la région du Maghreb est la monarchie marocaine, notamment après avoir ouvert la voie à l'entité israélienne, avec tous les risques sécuritaires et socioéconomiques que ce pas implique pour le Royaume mais aussi ses voisins", a indiqué Abderrahim El Mernissi dans une déclaration à l'APS depuis la capitale française Paris.

Pour M. Abderrahim El Mernissi, l'Algérie est "la cible principale de cette normalisation, car elle constitue le plus grand obstacle à l'entité israélienne qui tente de diverses manières, depuis des années, d'entamer sa stabilité", relevant que "les positions historiques de l'Etat algérien face aux desseins sionistes et son soutien aux mouvements de libération l'ont placée au cœur des conspirations israéliennes."

Il a également relevé "le danger des groupes extrémistes soutenus par l'entité israélienne en Afrique du Nord qui menacent la sécurité de toute la région", a-t-il fait remarquer ajoutant qu'"Israël, avec la complicité du régime du Makhzen, jouera toutes les cartes afin d'enclencher la mèche de destruction dans la région qui ne supporte pas davantage de tensions".

Il a estimé que la normalisation avec l'entité sioniste accélèrera la chute de la monarchie au Maroc, ajoutant que le « régime est au bord d'une chute historique ». « Le Maroc tente de cacher la vérité sur le terrain ainsi que les pertes que subit son armée », explique El-Mernissi.

Cependant, enchaine l'ancien militaire, la discrétion n'est plus à l'âge du numérique et tout le monde parle des pertes humaines et matérielles engendrées par l'armée sahraouie dans les rangs marocains.

Et d'ajouter que la violation par le Maroc de l'accord du cessez-le-feu le 13 novembre dernier constituait une «erreur stratégique fatale», a-t-il souligné, qualifiant l'action du Maroc à El Guerguerat de «crime odieux» dont la responsabilité incombe aux dirigeants marocains.