Sénégal: Point covid - 147 nouveaux cas et 6 décès

Ce samedi 147 nouvelles contaminations ont été notées sur 1 654 tests réalisés.

Il s'agit de 40 cas contacts, un cas importé et 107 cas issus de la transmission communautaire: répartis comme suit: Dakar-Plateau, 10, Touba, 7, Fatick, Louga, Mbour, Saint-Louis et Tivaouane, 6, Liberté 6 et Yoff, 5, Almadies, Maristes et Ouest-Foire, 4, Kaolack et Keur Massar, 3, Guédiawaye, Mbao, Médina, Mermoz, Ngor, Pikine, Sacré Cœur et Thiès, 2, Bambey, Castors, Cité Biagui, Grand-Yoff, Joal, Liberté 4, Linguère, Matam, Mékhé, Nord-Foire, Ouakam, Point E, Scat Urbam, Tivaouane Peulh, Yeumbeul et Zone B, 1.

Par contre, 58 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 43 patients en réanimation et 6 décès enregistrés. A ce jour, 19 511 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 17 433 guéris, 416 décédés, et donc, 1661 patients sous traitement.