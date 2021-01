Sénégal: Livres| « Foi réfléchie en Islam... » - La contribution intellectuelle des Subsahariens, mise en lumière

«Foi réfléchie en islam : Itinéraires au Sud du Sahara». C'est le titre du nouvel ouvrage du Pr El Hadj Ibrahima Diop, qui a fait une large prospection historique et philosophique pour marquer la contribution intellectuelle des pieux devanciers subsahariens.

«Foi réfléchie en islam : Itinéraires au Sud du Sahara». Le titre est déjà informatif du contenu du livre. Dans un contexte de fanatisme bien prononcé et d'extrémisme menaçant, cet ouvrage rappelle l'intelligence des figures religieuses du Sud du Sahara dont les actions et pensées nourrissent la raison plus que ne le soupçonne une certaine masse. Le livre, édité aux éditions L'Harmattan, comprend six chapitres sur 270 pages. Il aborde la foi réfléchie dans la fluidité et la transmissibilité du message islamique, des éléments de la foi raisonnée dans les controverses philosophiques en théologie et de la naissance d'une culture politique islamique en contact avec le miroir du prince. L'ouvrage parle aussi des leçons de paix, de civilité et d'hospitalité tirées des écrits pieux lettrés subsahariens, du grand capital de la foi réfléchie qu'ils ont enseignée, et pose à la fin les perspectives d'une ligne de pensée en islam et l'intérêt d'un débat.

Présenté dernièrement à la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation (Fastef), ce livre «fait date» selon Pr Penda Mbow. Invitée à expliciter l'ouvrage, l'historienne et panéliste du jour a indiqué que l'auteur donne le la de l'internationalisation du savoir qu'il évoque lui-même dans le livre. Pr Penda Mbow présente le livre comme l'œuvre d'un historien des idées qui suit le fil d'Ariane autour de la foi et de la raison. Cela, en voyant également comment confronter les conceptions autour de cette problématique avec la tradition intellectuelle au Sénégal. Elle a relevé son agréable surprise d'avoir vu El Hadj Ibrahima Diop avoir presque tout lu sur le sujet et les auteurs qui se sont intéressés au sujet, à travers le flot de références.

«Au-delà de la vision des intellectuels musulmans, il a visité même les écrits d'intellectuels africanistes et nationalistes tel le Pr Ali Mazrui qui a appelé à une africanité redéfinie par un inventaire de la présence arabo-musulmane et occidentale», a noté l'historienne, qui pense que l'auteur veut replacer la pensée des musulmans sénégalais dans une certaine forme d'universalité. Pr Mbow part également des productions des philosophes occidentaux, qui servent de références sous les tropiques, pour trouver la dimension universelle de nos savoirs. Elle en donne pour exemple la corrélation des écrits de Goethe et ceux de Cheikh Moussa Camara au sujet du consensus.

Pr Penda Mbow, inspirée par l'ouvrage, a par ailleurs invité à mieux s'intéresser à l'œuvre de nos pères soufis qui ont dépassé la station contemplative pour penser leur environnement sociopolitique et répondre à des questions réelles. Le Pr Ousmane Oumar Kane, qui a été dans la même veine que Pr Penda Mbow, a considéré que tous ces développements concourent à prouver que l'Afrique de l'Ouest a engendré des intellectuels locaux qui ont produit des œuvres et des réflexions d'égale facture avec celles des savants occidentaux précurseurs. Il en veut pour preuve que l'islam s'est mieux propagé dans cette période de résistance pacifique et culturelle des guides religieux que dans la période où le jihad était à la page. De l'avis du préfacier du livre, «la pensée politique et philosophique remarquable qui était la leur constitue un autre versant de leur parcours qui reste malheureusement méconnu».

Pr Kane a également estimé que El Hadj Ibrahima Diop s'est prêté à une philologie des textes islamiques qui règle cette inaccessibilité. C'est tel que s'y sont prêtés auparavant Pr Rawane Mbaye, Amar Samb, entre autres, mais à la différence que «Pr Diop mobilise des outils et méthodologies de plusieurs disciplines comme l'histoire, la philosophie, la pensée politique, la critique littéraire, etc. pour faire une synthèse des écrits des lettrés subsahariens», a pensé Pr Ousmane Kane. Ce dernier a considéré le livre, «écrit en langage accessible à tous», comme «une unique contribution qui met en conversation ces œuvres des lettrés musulmans subsahariens et celles des occidentaux tout en se gardant de faire une systématique comparaison». C'est aussi ce que semble concevoir Pr Amadou Sarr Diop, qui voit «un refus de considérer les textes des anciens comme relevant de la pensée des marges». Prenant la parole, El Hadj Ibrahima Diop, qui a validé les remarques et analyses des panélistes, a juste tenu à prévenir les Sénégalais de penser que les violentes conséquences du radicalisme religieux ne peuvent arriver qu'aux autres.

«Ce radicalisme est en profonde incubation dans nos sphères sociale, familiale, scolaire, universitaire, étatique, etc.», a regretté l'auteur, ancien doyen de la Fastef, qui recommande de visiter le quintessentiel des textes évoqués dans le livre et écrits entre le 15ème et le 20ème siècle. Ces textes, selon lui, respirent un temps permanent d'un islam de paix, de tolérance et de convivialité et aborde la gouvernance de l'État, les problématiques des impôts, la succession, la cohésion sociale et interconfessionnelle, etc. Pr El Hadj Ibrahima a surtout insisté sur le fait que ces écrits abordent «l'islamisation» et non «l'arabisation».