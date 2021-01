Sénégal: Vote de la loi sur le statut de l'artiste - Acteurs culturels et artistes saluent la mesure mais...

Mercredi dernier, les parlementaires de l'Assemblée nationale ont voté en plénière la loi portant sur le statut de l'artiste. Une nouvelle bien accueillie par la majorité des artistes qui ont appelé de tous leurs vœux, depuis plusieurs années déjà, sa concrétisation. À côté du ravissement, certains rappellent le caractère incomplet de la loi et la nécessité d'un bon suivi pour son effectivité.

Le 12 août dernier, le gouvernement sénégalais a adopté, en Conseil des ministres, la loi sur le statut de l'artiste. Mercredi dernier, le texte a été voté, à l'unanimité, par les députés de l'Assemblée nationale. L'acte consacre concrètement l'instrument juridique pour la règlementation de l'emploi ainsi que des conditions sociales et professionnelles des artistes.

Oumar Sall a participé au projet depuis le début du processus sur délégation de l'Association des diffuseurs artistiques et des festivals du Sénégal (Adafest). Selon lui, ce vote «est l'un des résultats les plus positifs de l'année 2020». «Cela fait maintenant plus d'une décennie qu'on est dans ce projet. C'était avec les premières initiatives du premier directeur des Arts, Alioune Badiane, jusqu'à l'aboutissement avec le directeur des Arts sortant, Abdoulaye Koundoul. C'est heureux et l'État a travaillé de concert avec les acteurs culturels que nous sommes», réagit l'artiste et réalisateur sur ce que la chorégraphe Gacirah Diagne considère comme «une grande avancée pour le secteur des arts et de la culture».

Guissé Pène, co-fondateur de l'Association des métiers de la musique du Sénégal (Ams) et vice-président de la Fédération des métiers de la culture du Sénégal, se réjouit aussi grandement de cet acquis juridique. «Le vote de cette loi démontre clairement la disposition du chef de l'État à développer la culture. Rappelons que cela fait juste cinq mois qu'elle a été adoptée en Conseil des ministres. Les autorités n'ont pas attendu longtemps et c'est pour nous conforter dans l'idée que l'État du Sénégal pense à la culture, malgré la situation pandémique, même s'il reste à faire avec le drame social que nous vivons. Mais nous saluons tout de même l'engagement de l'État», affirme Guissé Pène, qui se faisait héraut de l'établissement du statut de l'artiste depuis plusieurs années.

Reconnaissance

Au-delà de se soucier de leur sort, Zeynoul Sow observe que l'État a posé un acte de reconnaissance des artistes dans «l'importance de leur contribution à l'enrichissement culturel, social, économique et politique du Sénégal». Le président des Acteurs de l'industrie musicale (Aim) estime que le gouvernement a aussi reconnu «la créativité artistique comme moteur de développement et de l'épanouissement d'industries culturelles dynamiques» ainsi que «le rôle des artistes dans l'expression de l'existence collective dans la diversité».

L'adoption de la loi portant statut de l'artiste fait de Macky Sall «le meilleur président pour les artistes et les professionnels de la culture du Sénégal», s'enthousiasme Zeynoul Sow. Se voulant plus lucide, Daniel Gomes pense qu'il y a un travail qui reste à être fait et que l'heure n'est pas à la totale satisfaction. «Nous avons peur que les gens versent dans un triomphalisme alors que ce n'est qu'une marche qui vient d'être gravie. On a eu du mal à faire passer cette loi parce qu'il prend en charge tout un secteur informel», marque le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal (Ams).

La protection sociale, nœud de la loi

En termes de contenu, le texte dégage deux grandes parties. Pour la première, Oumar Sall considère qu'il s'agit de réaffirmer des acquis déjà consacrés par la Constitution, relatifs aux droits et aux libertés. La seconde, «la plus intéressante», selon l'auteur et critique d'art, est pour la formalisation, en ce sens qu'elle concentre les dispositions qui encadrent les relations entre les artistes et les professionnels. «On y trouve tout ce qui est lié à la contractualisation. Il y a beaucoup d'informel dans ces rapports et il faut désormais beaucoup d'accompagnement et d'informations. Le contrat doit maintenant être la preuve de cette relation», indique Oumar Sall. Ce dernier évoque aussi la question de la légitimité de l'artiste et l'accès à la qualité de professionnel, toujours posée dans cette partie.

«C'est le droit le plus absolu pour tout un chacun de se lever un beau jour et de se proclamer artiste. Mais ce texte pose maintenant clairement les étapes et les stations qui permettent de quitter le statut d'amateur pour devenir artiste. Il y a ainsi des articles relatifs à la formation, à l'encadrement professionnel des jeunes et l'accession des genres», se réjouit O. Sall, par ailleurs enseignant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et coordonnateur du Réseau d'informations culturelles «Groupe 30 Afrique».

L'autre point important, qui sonne comme une heureuse nouvelle chez nombre d'acteurs culturels, est le chapitre fiscal de cette loi. Ils y trouvent la reconnaissance de leurs activités sur l'économie nationale. Seulement, c'est un point qui dicte une bonne fréquence de créations et du respect des obligations, de l'avis d'Oumar Sall. Ce dernier s'empresse toutefois de rappeler à l'État la réalité et de convoquer les artistes à leur devoir. «C'est vrai, nous ne sommes pas un secteur aussi particulier qu'on veuille le faire croire, mais nous sommes encore fébriles. Nous demandons certains avantages fiscaux pour encadrer le développement de la culture. Et c'est ainsi que le nœud de cette loi se révèle la protection sociale. Cette dernière est une conséquence économique d'un secteur qui marche. L'artiste qui gagne décemment des revenus doit contribuer, doit pouvoir faire des cotisations sociales grâce à des dispositifs qui seront mis en place pour des ponctions à la source. Il est temps que nous produisions nous-mêmes les ressources qui feront le développement de notre secteur», appelle de ses vœux l'acteur culturel.

Appréciation et appropriation

À ce sujet, justement, Gacirah Diagne relève que la loi portant statut de l'artiste au Sénégal doit faire l'objet d'une large diffusion auprès des acteurs culturels «pour une meilleure appréciation et une meilleure appropriation». D'ailleurs, regrette-t-elle en passant, «entre la validation du Conseil des ministres et le vote à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de retours sur la dernière version du texte». La présidente de l'Association Kaay Fecc estime qu'il est nécessaire d'opérer «un rapprochement avec le ministère du Travail pour inscrire des compléments sur tout ce qui touche au Code du travail».

Dans ce sens, Oumar Sall invite les acteurs à proposer des contenus. Il observe que le texte pose des dispositions générales pour justement permettre à chaque filière de remplir par le contenu qu'il faut, en considération de l'encadrement et de la spécificité des métiers sur les plans de la création, de la production, de la diffusion, etc.

«Les organisations professionnelles doivent s'emparer le texte et proposer des arrêtés pour un encadrement précis et utile des métiers. Ce sont des jalons à poser pour gagner, dans quelques années, un environnement propice à l'entreprise au risque de rester dans des schémas où la culture restera un éternel assisté ou une demande sociale», prescrit Oumar Sall.