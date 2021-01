Maroc: Préparatifs CHAN 2020 - 34 joueurs marocains pour le dernier stage de préparation

Champion en titre, le Maroc sera très attendu au Cameroun lors du CHAN 2020. Les Lions de l'Atlas enchainent les préparatifs. Un dernier est prévu avant le début de la compétition avec une liste de 34 joueurs.

La sélection locale marocaine est dans le dernier virage de ses préparatifs. Un dernier regroupement est programmé dans les jours à venir au Complexe Mohammed VI avec 34 joueurs locaux. Entre autres, Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la dernière édition du CHAN et Omar Namsaoui, l'un des cadres de la Renaissance Sportive Berkane.

Le Maroc est logé dans le groupe C en compagnie du Togo, l'Ouganda et le Rwanda. Les Lions de l'Atlas entrent en lice face aux Eperviers locaux au Stade de Réunification de Douala le 18 janvier 2021.

📋The Called up players for the training camp due to take place at Mohammed VI Football Complex ahead of the CAF African Nations Championship for local players🏆#DimaMaghrib💚🇲🇦❤️ pic.twitter.com/hKVdsPXkuW

- Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) January 1, 2021