Sénégal: Après 10 mois d'arrêt, les compétitions reprennent

Dakar — Les compétitions de la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP) arrêtées en mars dernier en raison de la pandémie de la Covid-19, vont reprendre ce week-end avec trois matchs au programme ce samedi : Diambars-Niary Tally, AS Douanes-CNEPS et US Gorée-Génération Foot.

L'équipe de Diambars accueillera comme d'habitude sur les installations de Saly Portudal mais avec un nouveau technicien à la barre, l'ancien international, Mbaye Badji qui va prendre le relais de Pape Boubacar Gadiaga dont l'image se confondait avec les académiciens.

Depuis le lancement d'équipe fanion en ligue 2 professionnelle en 2009, c'est Gadiaga qui était sur le banc.

Gadiaga qui a cumulé les fonctions d'entraîneur de Diambars avec le poste adjoint d'Alain Giresse chez les Lions de 2013-2015, a rejoint l'académie fédérale du Maroc.

Les deux autres matchs AS Douanes-CNEPS et US Gorée-Génération Foot auront lieu respectivement aux stades Ibrahima Boye et Amadou Barry.

L'équipe du Stade de Mbour a finalement obtenu des autorités de la Ligue professionnelle l'homologation du complexe et donc jouera dans cette infrastructure le match devant l'opposer à celle de Dakar Sacré Cœur, dimanche.

L'autre match programmé ce dimanche est celui opposant le Ndiambour à l'AS Pikine au stade Alboury Ndiaye de Louga.

Les rencontres Jaraaf-Mbour PC et Teungueth FC-Casa Sports ont été repoussées en raison des déplacements des équipes du Jaraaf et de Teungueth FC respectivement en Côte d'Ivoire et au Maroc pour les compétitions Interclubs.

La Ligue 2 aussi va reprendre ce samedi avec les matchs Thiès FC-DUC, Jamono-US Ouakam, Port-Keur Madior. Dimanche, il y aura Renaissance-EJ Fatick, Sonacos-Africa Promo Foot, Guédiawaye FC-Amitié FC et lundi il y aura Demba Diop Fc-Linguère à Saly.