Ile Maurice: Vol de letchis chez Mario Nobin - Qu'est devenu Yvon Rose ?

Mario Nobin a été arrêté cette semaine. Depuis, nombreux sont les internautes qui évoquent le cas de celui qui avait été condamné à six mois de prison pour avoir volé des letchis chez lui...

Quatre ans après les faits, plusieurs Mauriciens et internautes continuent à associer le nom d'Yvon Rose au vol de letchis au domicile de Mario Nobin. Qu'est-il devenu ? Est-il au courant des déboires du commissaire de police d'alors ? Nous avons tenté de le retrouver.

Selon les dires des policiers de St.-Pierre et de ceux de Moka, l'habitant de Cité Ste-Catherine, âgé de 46 ans aujourd'hui, purgerait actuellement une peine de prison à Beau-Bassin. Depuis quand ? Pour quelle affaire ? Nous restons sur notre faim. «C'est un récidiviste. Il avait fait plusieurs allers-retours au poste, mais cela fait un moment que nous ne l'avons plus vu», soutiennent des officiers. Toutefois, une source officielle au sein de la prison de Beau-Bassin indique qu'il ne figurerait plus sur leur registre et qu'il serait déjà sorti... Which is which ?

En tout cas, là où il habitait, à Cité Ste.-Catherine, tout le monde semble l'avoir oublié. «Nous ne savons pas de qui vous parlez» ou encore «nous avons déjà entendu parler de cette affaire, mais nous ne savions pas qu'il habitait par ici», sont les phrases que nous avons le plus entendues. Nous avons également tenté d'entrer en contact avec sa famille, mais en vain. Certains nous apprendront que son frère serait décédé il y a quelque temps....

Pour rappel, le 2 décembre 2016, Yvon Antoine Rose avait été arrêté et condamné à six mois de prison le même jour, pour avoir volé 200 letchis environ au domicile de l'ancien commissaire de police. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre, en raison d'une si lourde peine pour un tel délit.

Et cette semaine, Mario Nobin a démissionné de son poste de commissaire des prisons. Il a été arrêté mardi dans le sillage de l'affaire Mike Brasse. Mario Nobin est soupçonné d'avoir donné des instructions pour que le trafiquant de drogue obtienne un passeport.