Egypte: Les préparatifs de remplissage du barrage de la renaissance

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry, et le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Aty, participent, ce dimanche, à la réunion tenue via visioconférence sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la renaissance.

La réunion tenue via visioconférence par les ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation de l'Egypte, du Soudan et de l'Éthiopie a débuté pour reprendre les négociations sur le remplissage et le fonctionnement du barrage, a écrit Ahmed Hafez, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur Twitter.