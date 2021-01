Algérie: Chenine présente ses condoléances à la famille du martyr du devoir national Rachedi Mohamed Rabah et à l'état-major et aux membres de l'ANP

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a présenté dimanche ses sincères condoléances à la famille du martyr du devoir national, le caporal Rachedi Mohamed Rabah, tombé au champ d'honneur dans la commune de Messelmoune (Tipaza) lors d'une opération de recherche et de ratissage qui se poursuit dans la même région.

"Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé en martyr lors de l'opération de Messelmoune à Tipaza. Résignés devant la volonté de Dieu en cette douloureuse épreuve, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ainsi qu'à l'état-major et l'ensemble des membres de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde", a écrit M. Chenine sur son compte Twitter.

Le caporal Rachedi Mohamed Rabah est tombé au champ d'honneur dans la commune de Messelmoune (Tipaza) lors d'une opération de recherche et de ratissage qui se poursuit dans la même région et ayant permis dimanche après-midi d'abattre deux (2) autres dangereux terroristes et de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et des munitions.

Ainsi, le bilan de cette opération s'élève à six (6) terroristes abattus en plus de la récupération de six (6) armes à feu.

Samedi, le Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste près de la commune de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipasa en 1ère Région militaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.