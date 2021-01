Algérie: Attar prend part lundi aux travaux de la 13e réunion de l'Opep+

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, prendra part, lundi, par visioconférence, aux travaux de la 13ème réunion ministérielle Opep-Non Opep, qui sera consacrée à l'examen la situation du marché pétrolier international, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Regroupant les 23 pays signataires de la Déclaration de Coopération, à savoir, 13 pays membre de l'Opep et 10 autres non membres de l'organisation, cette réunion sera consacrée, à "l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme", a précisé le ministère de l'Energie.

Elle sera précédée, le même jour (lundi) par la 25ème réunion du comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), souligne le communiqué.

Ce comité est composé des pays membres de l'OPEP qui sont l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan.