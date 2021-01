Algérie: Bouira - Plusieurs routes coupées à la circulation par la neige

Bouira — Plusieurs routes nationales et chemins de wilaya sont bloqués et d'autres complètement coupées à la circulation, dimanche, à cause d'importantes chutes de neige enregistrées durant les dernières 24 heures à Bouira, selon les services de la protection civile.

Les chutes de neige ont carrément bloqué des axes routiers reliant la wilaya de Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route nationale (RN) N 15 fermée au niveau du col de Tirourda jusqu'à Aghbalou, les RN 30 coupée à hauteur du col de Tizi Nkouilal et la RN 33 bloquée par la neige au niveau d'Aswel, précise le chargé de la communication de la protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.

Par ailleurs, la circulation était très difficile et très lente, dimanche matin, au niveau de la RN 62 reliant Dechmia et Sour El Ghouzlane et ce à cause du verglas, qui a, aussi, coupé la circulation au niveau du chemin de wilaya (CW) N 12 entre Ridane, Dechmia et Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira).

Vendredi et samedi, plusieurs automobilistes et familles ont été bloqués par la neige pendant plusieurs heures à hauteur de Tikjda.

Suite à cet incident, le wali de Bouira, Lekhal Ayat Abdeslam, a décidé d'interdire aux bus et aux motos d'atteindre les hauteurs de la station climatique de Tikjda, ainsi que l'arrêt sur les bords des routes et des chemins qui y conduisent, particulièrement la RN 33 et son ancien tracé.