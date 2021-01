Algérie: Secteur public marchand - Près de 250 milliards de dollars alloués par l'Etat sur 25 ans

Alger — L'équivalant de près de 250 milliards de dollars a été alloué par l'Etat au secteur public marchand sur les 25 dernières années, a indiqué dimanche à Alger le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

Intervenant à l'émission "L'invité de la Rédaction" de la Radio nationale Chaine III, M. Belmihoub a fait savoir que l'Etat a financé le secteur public marchand à hauteur de 250 milliards de dollars durant les 25 dernières années, soulignant que "le budget de l'Etat ne peut plus supporter les défaillances de certaines entreprises publiques".

"Un Etat propriétaire intervient sur son entreprise par le capital et non par la subvention qui produit de la perversion. On est en droit de se poser la question pourquoi ces entreprises sont aujourd'hui sous capitalisées?", s'est-il interrogé.

De plus, M. Belmihoub a plaidé pour une réflexion portée sur un nouveau schéma, impliquant le redéploiement ou la restructuration de certaines entreprises publiques, "tout en réglant au préalable la problématique du droit de propriété pour définir le concept de l'Etat propriétaire d'une entreprise publique et le management à mettre en place dans ces entreprises dans le cadre de contrats de performance".

Pour l'intervenant, cela doit passer également par une plus grande autonomie pour ces entreprises leur permettant de prendre des risques. Il a fait observer à ce sujet que le projet de dépénalisation de l'acte de gestion allait dans ce sens.

Concernant l'amélioration des recettes publiques, le ministre a appelé à rationnaliser la dépense publique, tout en élargissant l'assiette fiscale et en augmentant son rendement.

S'agissant de la création de richesses, M. Belmihoub a indiqué que les facteurs de succès se résument dans la gouvernance et la régulation. En outre, il a noté l'intérêt de faciliter la création d'entreprises, notamment celles de taille moyenne (ETI) en ôtant la bureaucratie avec l'appui de la numérisation.

En outre, le ministre a estimé que le marché doit constituer le principal élément de la régulation et non l'administration "qui doit contrôler et mettre les règles". Il a ainsi plaidé pour que la commande publique passe par le marché au lieu d'être octroyée directement aux entreprises publiques.

"Il n'y a pas de meilleur facteur d'efficacité que le marché. C'est avec la concurrence qu'on peut avoir de l'innovation et une meilleure allocation des ressources publiques", a-t-il affirmé, ajoutant que le gré à gré doit constituer une exception et non pas la règle.

Par ailleurs, M. Belmihoub a fait savoir que le pays a besoin d'une croissance forte en sortant de la dépendance aux hydrocarbures, et en s'attaquant au chômage qui augmente notamment chez les jeunes.

Il a énuméré un certain nombre leviers de croissance pouvant être mis en œuvre au niveau de certaines activités traditionnelles mais également au niveau du secteur des mines, celui de l'industrie pharmaceutique ainsi qu'au niveau de l'industrie des énergies renouvelables.