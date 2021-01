Ile Maurice: Abécédaire - Ces évènements chauds de l'année 2020

A comme Angus Road. C'est la route située à Vacoas où habite le Premier ministre Pravind Jugnauth. Ce dernier a été sur la sellette concernant l'acquisition de sa résidence et du terrain.

B comme Bruneau Laurette. Militant pacifique qui a pu galvaniser une foule record à Port-Louis le 29 août lors d'une marche pacifique.

C comme Coronavirus. Le monde se souviendra pendant encore longtemps de l'émergence de ce virus qui n'a épargné aucun coin du monde. À ce jour, ce virus a causé plus de 1,6 million de personnes dont 311 073 uniquement aux États-Unis d'Amérique. Il a infecté plus de 73,8 millions de personnes à travers le monde.

D comme Dimple Raghoo. Cette policière affectée à l'unité de lutte contre la drogue et la contrebande est morte lors d'une opération de controlled delivery à Bo'Vallon le 24 novembre. Elle a été traînée sur plusieurs mètres par la voiture des trafiquants de drogue qui tentaient de s'enfuir.

E comme Enfant battu. Pas de chance pour le petit Muhammad Ayaan Ramdoo âgé de deux ans lorsque sa mère s'est mise en couple avec Ashar Sobratee qui allait devenir son beau-père. L'aventure n'a pas duré puisque ce même beau-père l'a battu jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le couple a tenté de masquer ce cas d'infanticide en une mort naturelle en se procurant avec complicité un certificat de décès de complaisance. Quant à la doctoresse Dr Nesha Sobhug qui a signé le certificat de décès de complaisance, elle a été suspendue de «Medical Practice».

F comme Football anglais. La Mauritius Tourism Promotion Authority est entrée dans l'histoire de premier league par la mauvaise porte. Cela dans le cadre d'un contrat de pub valant Rs 381 millions pour deux minutes d'affichage de publicité vantant Maurice comme une destination de premier ordre soit à six fois 20 secondes par match de Liverpool. Le contrat est d'une durée de trois ans. Cerise sur le gâteau, lors d'un affichage de pub dans le stade d'Anfield, Mauritius a été grossièrement et honteusement rebaptisé «Mauritus» mercredi le 16 décembre.

G comme Dr Gajudhur. «Cocovid», c'est sans doute une expression qui va lui coller à la peau pendant longtemps. Le Dr Gajudhur a été un visage incontournable dans le processus de communication sur l'évolution de la maladie occasionnée par le coronavirus. Il a utilisé cette expression pour fustiger les comportements de ceux qui n'ont pas pris au sérieux les protocoles émis par le ministère de la Santé en vue de lutter contre les risques de propagation du virus à Maurice.

H comme Hyperpharm. Ce fournisseur des produits pharmaceutiques s'est surtout fait connaître dans une Private Notice Question liée à la mise en place d'un Emergency Procurement afin d'éviter une rupture d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Selon les documents déposés par le leader de l'opposition, Arvin Boolell, sur la table de l'Assemblée nationale, HyperPharm a été trouvée non conforme par le comité d'évaluation. Mais par une intervention non identifiée, l'offre de cette compagnie a été restaurée.

I comme Ivan. Le no 2 du gouvernement a été révoqué comme Deputy Prime Minister à la suite des allégations de pots-de-vin dans l'affaire Saint Louis.

J comme Jeu du hasard. C'est le retour en force de la loterie vert à partir du 30 octobre sous une nouvelle formule proposée par Lottotech.

K comme Kistnen. Une disparition qui a pris une tournure politique lorsque la thèse de suicide avancée initialement a été, preuve à l'appui, contestée par une équipe d'avocats surnommée Les Avengers et dirigée par Rama Valayden. Une enquête judiciaire a été lancée par le bureau du DPP pour faire la lumière sur les circonstances exactes du décès de Kistnen Soopramanien.

L comme Lockdown. Pandémie oblige, toute la population a été contrainte de vivre en confinement (Lockdown) du 20 mars au 30 mai.

M comme MK. Depuis avril, la compagnie nationale de transport aérien a été mise sous administration volontaire en raison de l'incapacité de la direction de sortir la compagnie de ses profondes difficultés financières et d'un endettement massif. Rendez-vous est pris pour juin 2021 au cours d'une «watershed meeting» durant laquelle les créanciers vont dire si oui ou non Air Mauritius sera mise en liquidation.

N comme Nobin. La force policière aura connu le jour le plus long de son histoire le 29 décembre. Pour la première fois, elle va assister en direct à l'arrestation de Mario Nobin qui vient de prendre sa retraite en tant que commissaire de police. Son arrestation fait suite à la confirmation, preuve à l'appui, de soupçons selon lesquels il serait intervenu personnellement dans un exercice administratif visant à l'octroi d'un passeport à Mike Brasse, arrêté quelque temps après lors d'un voyage en speed boat à l'île de la Réunion pour récupérer une cargaison de drogue. L'arrestation de Mario Nobin a occasionné sa démission comme commissaire des prisons, poste qu'il a occupé après sa retraite.

O comme Opposition parlementaire. L'année 2020, c'est la date du premier anniversaire de l'Alliance Morisien comprenant le PTr, le MMM et le PMSD qui n'ont pas eu d'autre choix que de se regrouper pour faire le poids face à un gouvernement qui jouit d'une majorité confortable dans l'hémicycle.

P comme Phokeer. Sooroojdev Phokeer, speaker de l'Assemblée nationale, détiendrait le record national en matière d'expulsion de députés de l'hémicycle.

Q comme Quarantaine. Jusqu'ici ce régime de quarantaine n'était destiné qu'aux animaux qu'on importe de l'étranger. L'arrivée de la pandémie Covid-19 a entraîné une égalité parfaite entre les hommes et les animaux. Toute personne entrant sur le territoire en provenance de l'étranger doit impérativement passer 14 jours en quarantaine.

R comme Retraite forcée : Avec la pandémie, ils sont nombreux les employés qui ont dû prendre une retraite anticipée comme des employés de la compagnie d'Air Mauritius.

S comme Saint Louis Gate. Cette affaire a éclaté à la suite de l'achat des turbines par le Central Electricity Board (CEB) avec des allégations de pots-de-vin à des officiels mauriciens révélés par la Banque africaine de développement.

T comme Travail à domicile. Le travail à domicile plus connu comme work from home est venu s'incruster dans notre vie avec le coronavirus. «The show must go on.» Pandémie oblige.

U comme unité. L'épisode du naufrage du MV Wakashio a été marqué par un grand élan de solidarité de la population mauricienne.

V comme villageoises. Des élections villageoises tenues le 22 novembre, soit après huit ans, ont été hautement politisées. Après un compte rendu, six sur sept conseils de district sont dirigés par des fervents du gouvernement MSM.

W comme Wakashio. Naufrage du vraquier MV Wakashio à Pointe-d'Esny le 26 juillet. Ce naufrage prend une autre tournure après l'émergence d'une catastrophe écologique causée par une marée noire. Plus de 1 000 tonnes d'huile ont été déversées en mer.

X comme X. 10. C'est le nombre de décès causés par le Covid-19 à Maurice.

Y comme Yannick Permal. Ce dernier est la première victime du Metro Express. En grillant un feu rouge devant le Metro Express, à Barkly, alors que le tram passait en même temps, le jeune motocycliste a perdu la vie.

Z comme Zoom. Zoom pour le travail. Zoom pour les cours en ligne. Cette application a trouvé sa juste place et valeur pendant le confinement. Les classes en ligne ainsi que le travail à domicile ont pu continuer malgré la distanciation sociale.