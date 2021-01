Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un message écrit de l'Émir du Koweït

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui le ministre des affaires étrangères koweïtien le Dr. Ahmed Nasser Al-Sabbah, en présence du ministre des affaires étrangères égyptien le Dr. Sameh Choukri et l'ambassadeur du Koweït au Caire.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, le ministre koweïtien a transmis un message de SM Al-Cheikh Nawaf Ahmad Al-Jabber Al-Sabbah à SE le Président Al-Sissi, portant sur les derniers développements des efforts koweïtiens, visant à réaliser l'unité du rang arabe à travers le processus de la réconciliation.

De même l'émir koweïtien a exprimé son appréciation pour les relations fraternelles étroites entre les deux pays, ainsi que l'intention de les renforcer, tout en louant le rôle stratégique et central de l'Égypte, sous la direction de M. le Président Al-Sissi, visant à protéger la sécurité nationale arabe et à défendre les causes de la nation arabe, mentionnant aussi les efforts déployés pour restaurer la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional.

De son côté, M. le Président a envoyé ses salutations à SM Al-Cheikh Al-Ahmad Al-Jabber Al-Sabbah, soulignant les relations privilégiées ėgypto-kowëtiennes, qui se prolongent au cours des années de la coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines. Ainsi que le souci de l'Égypte à améliorer la coopération et la coordination bilatérales pour l'intérêt des deux peuples frères et de la nation arabe.

En ce qui concerne les efforts de la réconciliation, M. le Président a exprimé tout son appréciation et son soutien pour les efforts koweïtiens honnêtes au cours des dernières années, depuis ceux du feu Émir Al-Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabber Al-Sabbah, poursuivis par SM Al-Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabbah. Ainsi que le rôle de l'Arabie Saoudite au nom du "quartet", mettant l'accent sur les principes de la politique égyptienne, qui vise à réaliser la coopération et la solidarité arabe en tant que voie stratégique stable, dans le cadre du respect mutuel et la non-intervention dans les affaires intérieures.

On a également signalé l'importance de garder les bonnes intentions pour réaliser les intérêts communs, et s'unir pour affronter les dangers de toute la nation arabe, tout en préservant sa sécurité nationale.

À la fin de la réunion, on s'est mis d'accord sur l'intensification des coordinations et des consultations communes entre l'Égypte et le Koweït, à la prochaine phase, dans le but de faire face à tout ce qui menace la sécurité et la stabilité des pays et des peuples arabes, et avant tout, garder la sécurité nationale arabe.