Egypte: Se procurer vite les vaccins anti-Covid-19 les plus efficaces

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné d'obtenir les meilleures offres des entreprises internationales pour les vaccins les plus efficaces contre le Coronavirus, avec la plus grande quantité possible et dans les meilleurs délais.

Le chef de l'Etat a également chargé le Fonds "Vive l'Égypte" de soutenir la fourniture du vaccin aux catégories prioritaires, en particulier le personnel médical, les cas critiques, les cas infectés parmi les personnes âgées et les publics les plus nécessiteux dans le cadre du programme "Vie décente".

Le président Al-Sissi avait tenu une réunion, samedi, avec le premier ministre, Moustafa Madbouly, les ministres des Finances, Mohamed Maait, de la Santé et de la Population, Hala Zayed, et le Conseiller du Président de la République pour les Affaires de Santé et de Prévention, Mohamed Awad Tag el-Dine, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

La réunion a porté sur l'examen des efforts de l'État pour contenir les répercussions de la pandémie de coronavirus, ainsi que des développements au sujet de la fourniture de vaccins, a ajouté M. Radi.

M. Tag el-Dine a passé en revue la situation actuelle de la propagation du Coronavirus au niveau local et mondial depuis le début de la deuxième vague de la pandémie, ainsi que les expériences d'autres pays similaires aux conditions économiques et sociales en Égypte et les taux d'infection à cet égard, en particulier au niveau régional, a expliqué M. Radi.

La ministre de la Santé a pour sa part passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du virus sur la base de l'expérience accumulée suite à la gestion de la première vague de pandémie, et des moyens efficaces de contrôler la situation épidémiologique pour combler les lacunes qui auraient pu apparaître lors de la première vague, a-t-il dit.

Le porte-parole a ajouté que Mme Zayed a également examiné l'état des méthodes de détection et de diagnostic dans le pays selon les dernières découvertes des entreprises internationales pour la détection précoce de l'infection par le coronavirus, ainsi que la position pour importer les meilleurs vaccins.