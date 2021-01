Gabon/Mali: Saturnin Ibéla signe officiellement au Djoliba AC

Annoncé le 28 Décembre dernier sur les réseaux sociaux du club, Saturnin Ibéla avait été nommé nouveau coach du Djoliba Athlétic Club. Ce samedi 2 janvier, c'est désormais officiel, après la traditionnelle signature du contrat, le technicien gabonais est désormais à la tête du club le plus titré du Mali.

Si les termes du contrat n'ont pas été précisé par le club, néanmoins, la nouvelle est tombée, Saturnin Ibéla est le nouvel entraîneur du Djoliba AC ; le Gabonais remplace l'Ivoirien George Kouadio limogé pour insuffisance de résultats. Il arrive à la tête d'un club qui souhaite reconquérir le championnat, mais aussi se refaire une santé sur le plan international.

Le technicien gabonais qui est suivi par les dirigeants du Djoliba depuis pas mal de temps, aura la lourde responsabilité de manager le club. Ainsi, il aura un oeil sur le centre de formation, principal pourvoyeur des « hippopotames ». Interviewé par la presse locale, Saturnin Ibéla connait les missions qui l'attendent : « J'ai été bien reçu et on doit me remettre la mallette immédiatement. C'est la mission de tous les clubs quand on change d'entraineur, celle de la réorganisation et de la restructuration du club. Entendu que ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas eu de titre. Le centre a un problème de fonctionnement et l'autre mission qui m'a été confiée c'est de le redresser et ainsi en tant qu'entraineur principal, de redorer au Djoliba son image d'antan ».

L'ancien entraineur de Bouenguidi Sports prendra ses fonctions dès ce lundi, et commencera à travailler avec son staff sur les objectifs qui lui ont été assignés par les dirigeants de la grande « famille Rouge ». Après avoir été champion du Gabon avec Bouenguidi Sports, club qu'il a emmené de la 3ème division pour l'élite, Saturnin Ibéla a un nouveau challenge avec le club bamakois qui est à la recherche d'un titre local depuis 5 ans déjà.