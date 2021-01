Angola: Covid-19 - Le pays enregistre deux nouveaux décès

Luanda — Après deux jours consécutifs (48 heures) sans aucun décès enregistré, lié au Covid-19, les autorités sanitaires angolaises ont à nouveau annoncé deux décès survenus au cours des dernières 24 heures, période au cours de laquelle le bilan des contaminations s'est alourdi à 17 608 cas et 407 décès.

Les décès sont survenus dans les provinces de Luanda et Huambo, impliquant deux citoyens angolais (un homme et une femme), âgés respectivement de 68 et 80 ans, selon le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda.

Lors de la mise à jour des données sur la pandémie dans le pays, le dirigeant a informé que, sur le nombre total de contaminations, 6012 sont des malades, 11 189 personnes se sont rétablies de cette épidémie, tandis que 407 sont décédées.

Parmi les malades, un patient est dans un état critique, six sont graves, 76 modérés, 62 ont des symptômes légers et 5 867 sont asymptomatiques.

Selon le secrétaire d'État, au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont diagnostiqué 40 nouveaux cas, dont 15 à Luanda, 14 à Zaïre, quatre à Lunda Norte et quatre à Huambo, tandis que Benguela, Cabinda et Cuanza Norte en avaient chacune un cas.

Les laboratoires ont traité, au cours des dernières 24 heures, 618 échantillons par RT-PCR, ce qui a abouti à la confirmation de 40 cas positifs, soit un taux de positivité quotidien de 6,5%.

Le total d'échantillons traités, de mars 2020 à nos jours, est de 311 942, avec 17 568 positifs, ce qui représente un taux de positivité accumulé de 5,6 pour cent.

Les centres de traitement suivent 145 patients, tandis que la quarantaine institutionnelle compte 259 citoyens.

Cependant, 3 947 contacts de personnes infectées sont sous surveillance.

