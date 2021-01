Angola: Covid-19 - MINSA reçoit quatre mille tests rapides

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) s'attend à recevoir, lundi 4 janvier, quatre mille tests rapides pour le nouveau coronavirus, 50 mille casquettes jetables et 300 mille masques chirurgicaux de type II, donnés par l'Union européenne, d'une valeur de 378.179 euros.

Le lot comprend 30 000 masques de type II R, 44 000 masques KN95, 100 000 protège-chaussures jetables, 8 000 gants en vinyle jetables (sans poudre), 475 combinaisons de protection «Niveau I», 475 combinaisons de protection «Niveau» II "I, 950 lunettes de protection et 15 000 visières.

L'acte symbolique de réception des matériels aura lieu à la Centrale d'Achat et d'Approvisionnement en Médicaments et Ressources Médicales d'Angola (CECOMA).

Ce don de l'UE vise à soutenir l'Angola dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

La livraison se fera conjointement entre l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et le ministre de l'Économie et du Plan, Sérgio dos Santos, et l'ambassadrice et chef de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen.

