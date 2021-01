Angola: Girabola2020 / 21 - Petro défait Libolo

Luanda — La formation de Petro de Luanda a battu samedi Recreativo le Libolo, 3 à 0, au stade 11 de Novembro, en match comptant pour la deuxième journée du championnat national de football de la 1ère division (Girabola2020 / 21).

Les joueurs Yano (27'), Tiago Azulão (54') et Job (71') ont marqué les buts du match totalement dominé par Petro de Luanda, qui mène la championnat avec six points.

Le même jour, le FC Bravos do Maquis de Moxico a remporté une victoire, au stade Ombaka de Benguela, face à l'Académica de Lobito, 1-0, tandis que Baixa de Cassange de Malanje et Progresso do Sambizanga ont fait match nul (0-0) au stade 1º de Maio dans la ville de Malanje.

La journée se poursuit dimanche avec les rencontres Desportivo da Huíla - Ferroviário de Huambo, Santa Rita de Uíge - Recreativo de Caála do Huambo et Interclube - Williete de Benguela.

Les matchs Cuando Cubango FC - 1º de Agosto et Sagrada Esperaça da Lunda Norte - Sporting de Cabinda sont reportés «sine die», en raison de la participation d'Agosto et des «Lundas» aux coupes des clubs africains.

Classement:

1. Petro 2 marches joués/6 points

2.Recreativo da Caála 1/3

3.1º de Agosto 1/3

4.Baros do Maquis 2/3

5.Sagrada Esperança1/ 1

6.Williete de Benuela 1/1

7.Ferroviário do Huambo 1/1

8.Cuando Cubango FC 1/1

9.Santa Rita do Uíge1/1

10.Progresso 1/1

11.Académica do Lobito 2/1

12. Baixa de Cassange 2/1

13.Desportivo da Huíla 0/0

14.Sporting de Cabinda 0/0

15.Interclube 1/0

16.Libolo 1/0.

Les joueurs Yano (27'), Tiago Azulão (54') et Job (71') ont marqué les buts du match totalement dominé par Petro de Luanda, qui mène la championnat avec six points.

Le même jour, le FC Bravos do Maquis de Moxico a remporté une victoire, au stade Ombaka de Benguela, face à l'Académica de Lobito, 1-0, tandis que Baixa de Cassange de Malanje et Progresso do Sambizanga ont fait match nul (0-0) au stade 1º de Maio dans la ville de Malanje.

La journée se poursuit dimanche avec les rencontres Desportivo da Huíla - Ferroviário de Huambo, Santa Rita de Uíge - Recreativo de Caála do Huambo et Interclube - Williete de Benguela.

Les matchs Cuando Cubango FC - 1º de Agosto et Sagrada Esperaça da Lunda Norte - Sporting de Cabinda sont reportés «sine die», en raison de la participation d'Agosto et des «Lundas» aux coupes des clubs africains.

Classement:

1. Petro 2 marches joués/6 points

2.Recreativo da Caála 1/3

3.1º de Agosto 1/3

4.Baros do Maquis 2/3

5.Sagrada Esperança1/ 1

6.Williete de Benuela 1/1

7.Ferroviário do Huambo 1/1

8.Cuando Cubango FC 1/1

9.Santa Rita do Uíge1/1

10.Progresso 1/1

11.Académica do Lobito 2/1

12. Baixa de Cassange 2/1

13.Desportivo da Huíla 0/0

14.Sporting de Cabinda 0/0

15.Interclube 1/0

16.Libolo 1/0.