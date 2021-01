Madagascar: Timide reprise du tourisme pour les fêtes de fin d'année

A Madagascar, le bilan est mi- figue mi-raisin pour les opérateurs touristiques alors que les vacances de fin d'année touchent à leur fin. Une période pendant laquelle beaucoup de Malgaches se déplacent sur les côtes pour fêter Noël et le nouvel an.

Depuis la fermeture des frontières de la Grande Île mi-mars, pour éviter la propagation du coronavirus, le secteur du tourisme est quasiment à l'arrêt et certains établissements ont même mis la clé sous la porte. Si les frontières sont encore fermées aux touristes étrangers, le tourisme national a permis une timide reprise en décembre.

A Foulpointe, l'une des destinations les plus prisées des touristes nationaux, sur la côte Est, de nombreux hôtels ont affiché complet. Une bouffée d'air frais pour les opérateurs touristiques, nous explique Jaona Ranjoany, l'un des responsables de l'hôtel Manda Beach

« L'hôtel était déjà plein 15 jours avant la fin de l'année. C'est l'habitude des clients venant d'Antananarivo et de Tamatave de passer la fin d'année ici. Mais ce n'est pas vraiment suffisant pour combler les pertes durant sept mois. On a plutôt réussi à faire la réouverture de l'hôtel . »

Un peu plus au Nord, à Sainte-Marie, Franckie Tsimisara, chauffeur de tuk tuk, a lui aussi vu une amélioration sur cette petite île paradisiaque qui vit essentiellement du tourisme. « Pendant ces semaines de fêtes, il y a eu beaucoup de clients. On ne peut pas vraiment dire que ça a comblé le manque à gagner mais par rapport à la période où il y avait le Covid-19 et le confinement mais les gens en ce moment ont retrouvé un peu de travail et commencent à respirer un peu ».

Une clientèle nationale au pouvoir d'achat moindre

Hôtels, organisateurs d'excursions ou encore restaurateurs ont revu leurs tarifs à la baisse pour s'adapter au pouvoir d'achat de la clientèle nationale. Une stratégie qui peine à porter ses fruits à Majunga, station balnéaire de la côte ouest.

Le taux de remplissage des établissements reste bas, nous explique Marcellin, réceptionniste de l'hôtel Anjary. « Là, en ce moment, c'est catastrophique ! Au lieu d'un taux de remplissage de 100% pour les vacances de fin d'année habituellement, on est à 20% seulement. Nous avons fait des promotions mais les gens restent chez eux. Avec la crise du Covid-19, on ne sait pas ce qu'il va se passer et les gens font des économies... »

Face à l'impossibilité de combler le manque à gagner avec les touristes nationaux, la Confédération du Tourisme de Madagascar appelle à une réouverture des frontières. Près de 1,5 million d'habitants de la Grande Île dépendent de ce secteur et se trouvent dans une situation extrêmement précaire.