Egypte: Le ministre de l'aviation inspecte la salle (4) de l'aéroport du Caire et la cellule de crise du championnat du monde de handball

Le ministre de l'aviation inspecte la salle (4) de l'aéroport du Caire et la cellule de crise du championnat du monde de handball

Le ministre de l'aviation civile, Mohamed Manar, le vice-ministre Montasser Manaa Mayhoub et nombre de dirigeants du ministère ont mené, dimanche, une tournée d'inspection dans la salle (4) de l'aéroport international du Caire, pour suivre les derniers préparatifs liés à l'accueil des équipes sportives participant au championnat du monde de handball, des personnalités éminentes de la Fédération internationale de handball et des professionnels de médias de tous les pays du monde.

Dans un communiqué ce dimanche, le ministère de l'aviation a indiqué que M. Manar s'est enquis de l'achèvement de tous les préparatifs relatifs à l'accueil des hôtes en Egypte parmi les délégations et les sélections participant au championnat et de l'application de toutes les mesures de précaution et de prévention qui sont suivies avec les passagers et les travailleurs à l'aéroport, pour faire face au coronavirus.

M. Manar a également inspecté la cellule de crise du championnat qui a été formée par de représentants des organes et des ministères concernés par l'événement, pour suivre l'arrivée des délégations et leur présenter toutes les facilités nécessaires, de concert avec les relations publiques d'EgyptAir, du port aérien du Caire et des aéroports égyptiens.