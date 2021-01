Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et le ministre du Pétrole et des ressources minérales

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier Ministre le Dr. Mostafa Madbouly, l'assistant du Président de la République pour les projets nationaux et stratégiques M. Chérif Ismail et le ministre du pétrole et des ressources minérales M. Tarek Al-Molla.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des projets du secteur pétrolier, notamment dans le domaine de l'augmentation de la production à partir des champs obsolètes de gaz et de pétrole, ainsi que l'intensification des opérations d'exploration, en plus de la revue de la situation des marchés pétroliers mondiaux.Dans ce contexte, M. le Président a dirigé les efforts de l'État pour parvenir à l'optimisation économique des ressources pétrolières et gazières égyptiennes, ainsi que pour fournir des approvisionnements de consommation locale de tous les types d'énergie et faciliter leur accès aux citoyens et aux secteurs industriels, tout en intensifiant les activités de recherche et l'expansion de nouvelles zones d'exploration.

Au cours de la réunion, le ministre du Pétrole a passé en revue les efforts du ministère pour répondre aux besoins du marché local des produits pétroliers et pour réduire l'écart entre la production et la consommation, en développant le système de circulation, de stockage et de distribution des produits pétroliers, ainsi qu'en élargissant les projets d'infrastructure pour suivre la croissance de la demande de produits pétroliers sur le marché local.

Dans le même contexte, on a examiné la coopération régionale, en ce qui concerne le dossier énergétique, ainsi que l'évolution des efforts de l'État pour être un centre régional pour le commerce du pétrole et du gaz.