Egypte: Le Président Al-Sissi dirige le développement du système national des carrières

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier Ministre le Dr. Mosatafa Madbouly, l'assistant du Président de la République pour les projets nationaux et stratégiques M. Chérif Ismail, le ministre du pétrole et des ressources minérales M. Tarek Al-Molla, le ministre du développement local M. Mahmoud Chaarawy, le président de la Société nationale pour la construction, le développement et la gestion des routes le major-général Magdy Anwar, et le président de la compagnie égyptienne d'exploitation minière, de gestion des carrières et des salines le chef d'état-major Al-Sayed Al-Bous.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de développement du secteur des carrières au niveau de la République, ainsi que du projet national de conversion des voitures au gaz naturel.Á cet égard, M. le Président a dirigé le développement global du système des carrières au niveau de la République, selon un mécanisme central unifié assurant la gouvernance et l'établissement des principes clairs, concernant la relation entre les investisseurs et l'État, pour mieux gérer les ressources naturelles de l'État.

En plus, M. le Président a également dirigé que le développement doit comprendre également la gestion et l'exploitation des camions de transport de matières premières des carrières afin de garantir leur conformité aux normes de sûreté et de sécurité pour la prévention de la pollution, des déchets et des accidents de la route.

Outre, les axes d'organisation du système des carrières au niveau de la République ont été examiné, notamment la situation exécutive de la Compagnie égyptienne des mines, de la gestion des carrières et des salines, visant à régir le système dans le but de maximiser l'utilisation des ressources de l'État, notamment en créant des filiales de la compagnie sur le niveau de la République.

En plus de mettre en œuvre d'un inventaire complet des données des carrières et des salines, et d'établir une plate-forme géographique électronique unifiée pour toutes les carrières de la République.Selon le porte-parole, la réunion a également été témoin de la présentation du processus du projet national de conversion et de remplacement des voitures pour fonctionner au gaz naturel, en particulier en ce qui concerne les stations d'approvisionnement en gaz naturel à l'échelle nationale, et des efforts pour convertir les voitures en biocarburant en gaz naturel et en essence.

Dans ce contexte, SE M. le Président a exigé l'expansion des stations-service pour les voitures en gaz naturel au niveau de la République, renforçant les efforts du projet national de remplacement des voitures pour fonctionner au gaz naturel, en plus des offres d'emploi aux jeunes, étant donné des différents centres de services intégrés.

De même, Son Excellence a dirigé de fournir aux gares routières collectives et aux transports publics des stations centrales pour l'approvisionnement en gaz naturel afin d'accueillir plus de véhicules sur le niveau de la République, en coordination entre le ministère du Pétrole et la Compagnie nationale des routes.