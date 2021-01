Egypte: Le pays affirme l'importance de parvenir à un accord sur le GERD

L'Egypte a affirmé l'importance de parvenir, dès que possible, à un accord sur le barrage éthiopien de la renaissance (GERD), qui réalise les intérêts communs des trois pays et assure, de pair, les droits hydriques de l'Egypte et ce avant le début de la deuxième étape de remplissage.

Selon un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukry et le ministre de l'Eau et de l'Irrigation Mohamed Abdel Aty, ont participé ce dimanche à la réunion ministérielle sur le barrage susmentionné, en présence de leurs homologues du Soudan et de l'Ethiopie, sous la conduite de l'Afrique du Sud, étant une présidente en exercice de l'Union Africaine (UA).

La réunion a débouché sur la tenue, au long d'une semaine, d'un nouveau round de pourparlers durant lequel les trois pays examineront les points de désaccord en présence des observateurs et experts nommés par la Commission africaine alors qu'une réunion ministérielle "à six", sera organisée en fin de semaine sous la présidence sud-africaine en vue d'aborder les conclusions issues des pourparlers tripartites.