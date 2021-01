Cote d'Ivoire: Matière première agricole - L'anacarde, la 3ème "mamelle" de l'économie ivoirienne

Le saviez-vous ? L'anacarde est devenue la troisième mamelle de de l'économie ivoirienne. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est devenue le plus grand producteur et exportateur mondial de ce produit, avec une production de 702 000 tonnes, soit 21% de la production mondiale.

La valeur des exportations de l'anacarde made in Côte d'Ivoire, en 2016, était estimée à plus de 400 milliards F CFA. Chiffre qui a hissé cette culture au troisième rang des produits d'exportation les plus importants après le cacao et les produits pétroliers raffinés, et devant le caoutchouc, le coton et le café.

La Côte d'Ivoire, a cumulé 634 000 tonnes lors de la campagne 2018-2019. Denguélé, Savanes, Worodougou, Vallée du Bandama et Zanzan sont les principales zones de production. Lire la suite.