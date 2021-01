Sénégal: Production Horticole - Taux de progression de +79,49% des productions fruits et légumes qui s'élevait à 251,4 milliards de FCfa en 2019

Si ce rythme est maintenu, le Sénégal sera, sous peu, un pays indépendant en matière de produits horticoles. De 2012 à 2019, selon la Direction de l'Horticulture, le taux de progression, en production de légumes et fruits, est de +79,49 %. Tout simplement fulgurant.

Depuis 2012, la production cumulée en légumes et fruits a connu une progression régulière avec un taux de croissance annuel moyen compris entre 5 à 10 %. Selon la Direction de l'Horticulture, elle est passée de 905 000 tonnes en 2012 à 1 624 456 tonnes en 2019, soit une augmentation de 719 456 tonnes correspondant à un taux de +79,49%. Pour ce qui est de la production de légumes (de grande consommation), elle a enregistré une hausse plus marquée passant de 675 000 tonnes en 2012 à 1 349 016 tonnes en 2019 soit un taux de +99,85% par rapport à celle des fruits qui a augmenté de 230 000 tonnes en 2012 à 275 440 tonnes en 2019 soit un taux de +19,75 %.

La Direction de l'Horticulture renseigne, en outre, que pendant la première phase du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas I) de 2014 à 2018 et au-delà (2019), la production d'oignon a connu un bond spectaculaire au cours de la période 2014 à 2016. Elle est passée de 245 000 tonne en 2014 à 393 225 tonnes en 2016 soit un accroissement de 148 225 tonnes en valeur absolue, et de +60,5% en valeur relative. Ce qui dépasse l'objectif des 350 000 tonnes fixé dans le Pracas pour la période de 2014 à 2016, avec un taux de réalisation de +112,35%. Pour ce qui est de l'année 2015, avec une production de 367 500 tonnes, l'objectif fixé a été dépassé de 17 500 tonnes (réalisé à +105%), un an avant l'échéance.

La pomme de terre, une autre filière prioritaire, a aussi vu sa production augmenter considérablement sur la période de 2012 à 2019, passant de 15 000 tonnes à 158 875 tonnes soit un niveau de progression de10 fois plus (+9,59). En terme de valeur financière, la production horticole s'élevait à 251 442 596 000 FCfa correspondant à 1 624 456 tonnes, avec 20 à 30 % de pertes post-récolte, et 205 FCfa le prix moyen du kilogramme de fruits/légumes. Cumulée, elle a positivement impacté l'économie nationale. Pour la pomme de terre, les besoins du marché national ont été couverts avec un approvisionnement pendant huit mois et quinze jours en 2019, contre une dépendance quasi totale du Sénégal des importations en 2011.

Concernant la carotte, renseigne la direction de l'Horticulture, les besoins sont actuellement satisfaits huit mois et quinze jours alors qu'ils n'étaient satisfaits que pendant cinq mois en 2012. Pour l'onion, entre 2012 et 2016, la satisfaction des besoins est assurée de cinq mois à sept mois quinze jours. La production horticole cumulée a aussi contribué à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal (import-substitution : cinq à neuf mois d'approvisionnement du marché national en légumes, selon les espèces, à partir de la production locale).

Oignon Vert la fulgurante percée: de 1 040 à 69 680 tonnes commercialisées entre 2019 et 2020

Certes, ce sont la pomme de terre, l'oignon et le chou qui sont au devant de la scène, mais la culture de l'oignon vert se développe à Diogo. Plus de 69 680 tonnes ont été commercialisés en 2020 contre 1040 en 2019, selon les chiffres de l'Association des producteurs et maraîchers de Diogo.

Assane Dièye a aménagé une grande superficie pour cette culture qu'il préfère à la pomme de terre pour des raisons économiques. « Après réflexion, je me suis dit qu'il est plus intéressant de prioriser l'oignon vert car le kilogramme coûte 1200 FCfa au moment où celui de la pomme de terre se situe entre 250 et 400 Fcfa. Il n'y a même pas photo », explique-t-il. L'avantage, dit-il, est qu'il n'a pas besoin de semence. « L'oignon vert pousse vite. Il suffit juste de bien arroser et de veiller à bien couper la légume, lors de la récolte ». Tous les 20 jours, Assane Dièye empoche un million de FCfa avec la vente des plants d'oignon vert. « Sa culture ne nécessite pas de temps d'arrêt. Elle se fait sur toute une saison. C'est plus rentable que les autres spéculations », dit-il. Son voisin de champ Makhète Fall cultive également la même spéculation, à côté du chou, de la pomme de terre et de l'oignon.

Certes, il n'a pas les mêmes moyens qu'Assane Dièye, mais il a un périmètre consacré à la culture de l'oignon vert qui lui rapporte tous les mois près de 300 000 FCfa.L'oignon vert a la cote actuellement à Diogo, selon le secrétaire général de l'Union des producteurs maraîchers de Diogo, Ngagne Diop. Assis dans son bureau en face de plusieurs tableaux exposant les noms des différentes légumes, l'acteur de développement explique cela par la rentabilité et les techniques agricoles. «Le kilogramme d'oignon vert est présentement vendu à un très bon prix par les producteurs qui n'ont pas besoin de procéder à de nouveaux semis. Il leur suffit juste de bien entretenir et d'arroser. Ainsi, peuvent-ils, avoir quatre récoltes, voire plus en une année», soutient-il.

L'horticulture, l'une des plus grandes créatrices d'emplois agricoles

L'Horticulture contribue significativement à réduire le taux de pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle selon ladite direction. Sur le marché du travail, la direction de l'Horticulture estime que l'agriculture est l'une des principales sources d'emplois pour les pauvres car, capitalisant 30 % d'auto-emploi après le secteur des services avec 39 %. Toujours selon la même source, elle contribue, à elle seule, à hauteur de 63 % du total des emplois au Sénégal. Avec 5 à 6 actifs par hectare, par campagne et cycle de production, la direction de l'Horticulture souligne que ce sous-secteur, a la contribution la plus importante à l'insertion par la création massive d'emplois décents et durables.

Ainsi, citant des données récentes, elle indique que, du fait de la faible concurrence entre le secteur des exportations et la production alimentaire locale concernant la terre et la main d'œuvre, les exportations horticoles améliorent l'alimentation au niveau micro-économique grâce aux emplois rémunérés tout en ayant un impact sur la dynamique de genre au sein des ménages. La direction de l'Horticulture souligne à cet effet que l'emploi féminin dans le secteur des exportations horticoles améliore la qualité de la consommation alimentaire, réduit de 11,1% la probabilité d'insécurité alimentaire, et de 77,7 % la période de soudure. Constatant que seuls 5 % des fruits et légumes sont transformés au Sénégal, la direction de l'Horticulture estime que la transformation pourrait également contribuer à réduire les pertes post-récoltes qui affectent les revenus des exploitants agricoles.

Touba, Dahra, Dakar, Banjul... , le made in Diogo inondent le pays et au-delà

À l'entrée de Diogo, le visiteur est forcément frappé par le nombre de camions gros porteurs stationnés devant les maisons, sous les arbres, aux bords de la route. Ces véhicules transportent les produits commercialisés vers d'autres grandes villes du pays. Touba et Dakar sont des destinations privilégiées. Il faut ajouter à cette liste, Dahra, Kaolack et même la capitale gambienne Banjul.

«Nos clients viennent de partout, notamment Dakar et Kaolack. Les sacs de chou qui coûtent actuellement entre 32.500 et 35.000 FCfa et les aubergines sont distribués vers les grandes villes et les grands commerçants. Nous avons même failli travailler avec les grandes surfaces. Mais, le projet n'a pas abouti à cause de l'usage des pesticides », explique Assane Dièye. Le jeune producteur, Makhète Falla, âgé de 39 ans, à cause des piquants rayons solaires de 15 heures, s'est réfugié à l'ombre d'un arbre avec d'autres personnes de son âge qui l'aident dans l'entretien de son périmètre agricole. Assis sur ses jambes, il rafistole avec de la colle un tuyau de canalisation endommagé. À fond dans la culture du chou, le producteur s'est fait, depuis plusieurs années, un carnet d'adresses entre Dakar, Diourbel et Kaolack. Parfois, il reçoit même les commandes avant la récolte. Un climat de confiance s'est installé entre la clientèle et lui. «Je reçois tous les jours des commerçants qui viennent de partout. Le maraîchage avance avec le système de forage de 12 mètres. La production et la vente sont plus importantes», indique-t-il, avant de se précipiter vers le thé qui crame sous le feu rouge. À Diogo, dans le cadre de ses activités de production-vente, Birane Wade dit décompter, au moins, 20 camions de 400 sacs par jour durant la période de commercialisation. Le marché hebdomadaire de Diogo se tient tous les dimanches. En ce jour du 22 novembre, la grande artère qui l'abrite est moins animée.

Pomme de terre et oignon attendus prochainement

« Mais, il ne faut pas trop s'inquiéter car la pomme de terre et l'oignon sont encore sous terre », explique Birane Wade. En attendant, ce sont les autres spéculations qui sont écoulées. Pour cette tâche, producteurs et acheteurs sont en pleine discussion sous un arbre touffu. Les marchandages vont bon train. Birane et l'une de ses clientes mènent une négociation serrée sur le prix d'un sac de manioc exposé à côté. Différence de 250 ou de 500 FCfa, chaque partie cherchant à avoir l'avantage. Revenant sur la culture de la pomme de terre et de l'oignon, dont les productions sont attendues dans moins de deux mois, Birane, riche de 39 ans d'expérience entre Kolda et Diogo, indique que les perspectives sont bonnes. « Les productions sont plus importantes et plus rentables. Nous pouvons vendre à plus de 250 FCfa le kilogramme. Ce qui n'était pas le cas, il y a une décennie. Nous avons plusieurs variétés pour l'oignon. Le "Galmi" à la couleur rouge est plus facile à conserver et à vendre. Ce qui nous pose problème, c'est l'oignon de couleur jaune dénommée "Soonousaani" qui, du fait de sa forte teneur en eau, pourrit vite s'il n'est pas consommé immédiatement », explique Birane Wade. À l'en croire, la clientèle, notamment celle de Touba, est venue faire des commandes en attendant les récoltes. Le vieux Assane Dièye s'attend également à d'importantes productions. « Les pépinières sont aménagées et les travaux d'arrosage bien respectés. Nous allons récolter dans un ou deux mois », dit-il, espérant sourire de bonheur à l'heure de la récolte et du bilan.

Chambres froides et subvention, ces éternelles doléances

Fass-Boye a une certitude. Le village, à lui seul, peut assurer l'autosuffisance du pays en carottes. Yeux écarquillés, le doigt pointé vers le ciel comme pour jurer, Saliou Dièye le crie haut et fort. «Nous avons la terre et le climat qu'il faut pour garantir l'autosuffisance du Sénégal en carottes», assure-t-il. Président des producteurs de carottes à l'échelle locale et nationale, Cheikh Awa Boye embouche la même trompette. Se glorifiant de la fourniture de 80% des besoins du marché par Fass Boye, il demande un appui de l'État. Les besoins les plus urgents sont l'installation de chambres froides et la subvention de la filière carotte. « Nous avons besoin de chambres froides pour stocker nos légumes car nos productions sont importantes », plaide le président national de la filière carotte qui veut que cette spéculation soit accompagnée au même titre que la pomme de terre.