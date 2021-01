Niger: Une pré-liste de 28 joueurs pour le CHAN 2021

Le sélectionneur de l'équipe nationale A' du Niger, Harouna Doula, a rendu publique une première liste de 28 joueurs susceptibles de prendre part à la phase finale du CHAN 2021 prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.

Cette pré-liste comporte au total 3 portiers, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et autant d'attaquants.

La liste définitive des joueurs qui participeront à la compétition sera dévoilée à l'issue d'un dernier stage.

La liste des Mena A'

Gardiens de but :

Mainassara Y. Babari (AS GARDE), O. Halidou Razack (AS Douanes) et Issaka S. Oumarou (AS SAHEL-SC).

Défenseurs

Karim Mamoudou (AS Garde), Boubacar Sofiane (AS Garde), Nasser Garba (AS Douanes), Seyni Razack (USGN), Adodo Anani Tonou (AS DOUANES), Amadou Harouna (ASN NIGELEC), Hamidou Ali (AS SODINEP), Isamael Issaka (AS Police) et Ibrahim Adamou (ASN NIGELEC).

Milieux de terrain

Lawali Souleymane (AS SODINEP), Badamassi Ousseni (AS Garde), O. Kimba Koudize (AS DOUANES), Darankoum Moumouni (USGN), Issa Mossi (AS Douanes), Mamouda Dodo Idi (AS GARDE), Oumarou Boubacar (AS GARDE) et Mahamadou Ismael (USGN).

Attaquants

Halidou Idrissa (AS Garde), Goumey Boubacar (AS NIGELEC), Ibrahim Issa (SAHEL SC), Moussa Adamou (AS FAN), Marou Ibrahim (AS FAN), Ibrahim Aziz (ASN NIGELEC), Aboubacar Yacouba (AS FAN) et Amadou Djibo Kader (AS DOUANES).