Sénégal: Kédougou - La riziculture face au péril des feux de brousse

Les riziculteurs de Bandafassi, regroupés dans une union, sont parvenus à emblaver 1500 hectares pour une production attendue de 2000 tonnes. Mais ils ont quelques inquiétudes liées notamment à l'absence de moissonneuses batteuses, aux feux de brousse et à la divagation des animaux...

La région de Kédougou est une zone de culture du fonio par excellence. Mais à côté de cette filière, le riz de plateau, tente de se faire une place. De plus en plus de paysans s'y essaient. A Bandafassi, des riziculteurs ont créé une union. Cette année, ils sont parvenus à emblaver 1 500 hectares (bas-fonds et les terres de plateau) et espèrent une production de 2 000 tonnes. Cependant, leur plus grand problème reste l'absence de matériel post-récoltes comme des moissonneuses-batteuses. Et ils ont une frayeur : les feux de brousse. Quelques sinistres se sont déjà produits. Sur la route menant aux bas-fonds de Boundoucondi, village situé à Bandafassi, à une vingtaine de kilomètres de la commune de Kédougou, un décor affligeant se donne à voir. Il s'agit de larges étendues de champs de riz consumés par les feux de brousse à la mi-novembre. Le riz était déjà récolté et les épis étaient disposés en tas.

25 tonnes de riz parties en fumée, le 13 novembre

Dans ces innombrables surfaces emblavées et pour celles qui ont échappé à la furie des flammes, les propriétaires s'activent à la récolte du riz, à l'aide de faucille. «Cette année, avec la pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières, il s'est posé un sérieux problème de récolte du riz. Nous n'avons pas de moissonneuses et nous comptions sur la main-d'œuvre étrangère dont les Guinéens. Nous avons un sérieux problème de bras pour récolter nos immenses superficies alors que les feux de brousse arrivent très tôt dans la localité.

Le 13 novembre dernier, un feu de brousse survenu vers 11 heures du matin a ravagé 10 hectares de riz. C'est environ 25 tonnes de riz perdues», explique Mamadou Diouf Diallo, le président de l'union des riziculteurs de Bandafassi. D'un regard qui en dit long sur sa désolation, il confie que cela aura un impact «car nous avons contracté des prêts à la banque pour cultiver et le remboursement fera défaut à coût sûr». Pis, il précise qu'ils n'ont pas souscrit à une assurance agricole. Il explique qu'ils font du riz de plateau depuis 2015.

Abdoul Diallo est un jeune producteur de riz que nous avons trouvé dans son champ. Il est originaire du village de Boundoucondi. Pour lui, les semences sont chères et les conditions de travail dures. «Si nous avions des moissonneuses-batteuses, les feux de brousse n'auraient pas causé tant de dégâts. On perd trop de temps dans les récoltes. Nous n'avons qu'une seule batteuse pour toute la commune Bandafassi. Du riz cultivé en juin et qui est arrivé à maturité tarde à être récolté. A cela s'ajoute la divagation des animaux qui est aussi un sérieux problème», confie-t-il. Mamadou Saliou Diallo, producteur établi à Bandafassi a subi une perte énorme à cause des feux de brousse. «Sur quatre hectares, le feu a emporté les trois. Le retard dans la récolte est dû à l'insuffisance du matériel post-agricole et des moyens financiers pour prendre en charge la main d'œuvre. Tout le travail de récolte se fait à la main», précise-t-il.

Aménager les bas-fonds pour réduire les risques

L'Union des riziculteurs de Bandafassi compte en son sein 16 groupements d'intérêt économique (Gie) répartis entre 13 villages de la Commune éponyme. «On a cultivé au moins 1 500 hectares de riz. Ce sont des projets et programmes qui nous ont aidés, dont le Padaer, le P2rs etc. Ils nous ont appuyés en intrants agricoles, en urée, en semence, en herbicide... Nous attendons, cette année, une production de 2 000 tonnes de riz. Nous allons battre cette année le record de production des années précédentes», explique le président de l'union, Mamadou Diouf Diallo. Il plaide pour un meilleur aménagement des rizières. «Cela nous aidera à lutter contre les feux de brousse. Avec l'aménagement, l'eau resterait pour humidifier la zone. C'est un excellent moyen de lutter contre les feux de brousse», affirme Abdoul Diallo. Mais ils sont surtout d'avis que pour le maintien de la culture du riz dans leur localité, il faut la réouverture de l'usine «Maaromen» (notre riz). «Cette usine est d'une grande utilité dans la commercialisation du riz au niveau local. Notre souhait est que, pour le prix du kilogramme, qu'il soit fixé au moins à 150 FCfa», plaide le président de l'union des riziculteurs de Bandafassi. Une bonne manière de promouvoir la culture du riz et permettre à chaque Gie d'avoir une batteuse à défaut de moissonneuse-batteuse, selon lui.

1 500 et 2 000 t de riz blanc attendues

Compte tenu de la production record attendue cette année à Kédougou, l'usine «Maaromen» a décidé de relancer ses activités, rassure le chef du service commercial et marketing de la Sodefitex. «Nous voulons répondre à l'appel du Président de la République pour l'autosuffisance en riz. Nous avions marqué une pause l'année passée faute de production suffisante de riz paddy. Cette année, il y a une production record qui est attendue à Kédougou. Nous pensons pouvoir avoir assez de riz pour la relance», a déclaré Seydina Ababacar Ndiaye. Il espère que la rizerie va traiter entre 2000 et 3000 tonnes de riz paddy ; ce qui pourrait donner entre 1500 à 2000 tonnes de riz blanc. «Nous allons commercialiser sous la marque «Maaromen». Ça fait sens que Kédougou puisse nourrir Kédougou. Notre stratégie, c'est de commercialiser localement. On va tirer le riz vers le haut et se positionner comme industriel, en achetant, en transformant et en vendant sur place », a-t-il indiqué. Mais, le défi reste, aux yeux de Seydina Ababacar Ndiaye, la sécurisation de l'approvisionnement du riz paddy à Kédougou. « Cette année, on est confiant et il faut que cela soit une sécurisation à long terme. Le riz du sud a une bonne image de marque et il y a un potentiel à promouvoir. Aujourd'hui, on va vers un volume qui nous permettra de satisfaire les besoins de Kédougou. On va vers un plan de croissance. On n'y va prudemment mais sachant qu'on va croître », confie-t-il.

292 ha emblavés par des femmes et des jeunes

Les femmes de la région ont pu emblaver 100 hectares de riz cette année au niveau de leurs fermes agricoles. Ce qui va contribuer, à coup sûr, à booster la production du riz à Kédougou et accompagner la réouverture de la rizerie mise en place par la Sodefitex. «Il faut que les producteurs mettent les bouchées doubles pour satisfaire la demande de l'usine qui produit un riz de qualité. Nous voulons que l'usine reste et travaille pour accompagner l'autosuffisance alimentaire au niveau local», a plaidé Aissatou Aya Ndiaye, présidente régionale des groupements de femmes.

Aussi, les jeunes de la région ont emblavé 192 hectares de riz cette année à travers les navétanes agricoles. « C'est pour faire face à la Covid-19 et à l'insécurité alimentaire. Le riz est une activité qui peut être développée dans la zone. Mais il faut permettre aux jeunes de pouvoir faire de cette activité un travail à temps plein pour qu'ils puissent se réaliser à travers l'agriculture. L'Etat peut aider, au-delà des subventions, à la valorisation des productions en utilisant toute la chaine de valeur (production-transformation-commercialisation). A travers cette chaine de valeur, on peut aussi créer de l'emploi», a indiqué le président du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou, Mamadou Soumaré.

Mamadou Yero Ba , maire de Bandafassi

«Les moyens font défaut»

L'édile de Bandafassi constate pour le regretter le problème de matériel de récolte du riz dans sa commune alors que des centaines d'hectares de riz y sont cultivés. «Nous avons doté, à leur demande, les organisations paysannes de terres cultivables, mais les moyens pour récolter le riz produit font défaut. Des hectares ont été emportés par le feu récemment. Et dans la commune, on a un seul tracteur», constate-t-il, avec amertume.