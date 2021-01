Afrique de l'Ouest: Sahel - Le général Miningou au front avec les unités pour le réveillon du nouvel an

L'étape de DJIBO au 14e RIA restera gravée dans la mémoire des soldats du tout nouveau Corps de troupe, créé il y a à peine quelques mois. En effet, c'est en compagnie de ces hommes et des forces de sécurité intérieures basées à Djibo que le Général et sa délégation ont réveillonné pour accueillir le nouvel an 2021.

Au delà des échanges portant sur la vie des FAN et la montée en puissance du nouveau Régiment Inter Armes, ce réveillon a été une soirée de détente rythmée par des blagues, des slams, des sketches et des danses. Un grand moment de cohésion entre FDS.

Un hommage a été rendu aux militaires et civils tombés sur le champ d'honneur, avec une pensée à l'endroit des blessés. Les hommes ont saisi l'occasion pour présenter leurs vœux au CEMGA qui, en retour, leur a souhaité une année plus apaisée sur le plan sécuritaire et un renforcement des liens avec les populations.

Avant de regagner OUAGADOUGOU le CEMGA et sa délégation ont souhaité une bonne année à l'émir de DJIBO le matin du 1 janvier 2021. Très honoré, celui-ci s'est dit confiant quant à l'avenir et a montré son engagement à travailler pour la consolidation des relations entre les populations et les FDS.